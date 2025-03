No puede hablar: Tras fracaso en TV Azteca, actor llega a 'Hoy' con enfermedad incurable

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor mexicano, que inició su carrera en Televisa hace dos décadas y que ya tuvo la oportunidad de debutar en TV Azteca, sorprendió a todos los televidentes debido a que en una reciente entrevista con el programa Hoy confesó los duros problemas de salud que enfrenta. Resulta que el intérprete sufre una enfermedad incurable que lo deja sin hablar por varios días, siendo una situación sumamente incómoda.

Se trata de Alejandro Ibarra de Llano, conocido en el medio artístico como Alex Ibarra, hijo de la reconocida actriz Julissa y el director teatral Benny Ibarra. Sus primeros pasos en la actuación fueron con el melodrama Tal como somos y luego le siguieron otras grandes producciones como Alcanzar una estrella, Locura de amor, Sueños y Caramelos, Las tontas no van al cielo, Amorcito Corazón, entre otras.

Cuando dejó de ser exclusivo de la televisora de San Ángel, el actor se mudó al Ajusco para actuar en el melodrama Educando a Nina, que presuntamente fue un fracaso en rating y por ello esta empresa habría dejado de realizar este tipo de producciones. Tras haber estado un par de años alejado de los foros, ahora el hermano del cantante Benny Ibarra está listo listo para volver a actuar con el melodrama Monteverde en Televisa.

Alex Ibarra sufre problema de salud que lo deja sin poder hablar

Mientras llega el estreno de este proyecto, para junio de 2025, Alex contó detalles de lo que ha estado viviendo a nivel personal en entrevista exclusiva para Hoy. El actor de 51 años platicó en primer lugar cómo le hace para cumplir con su profesión y a la vez con su labor de padre, dado que tiene la responsabilidad del cuidado de sus hijos, fruto de su extinta relación con Mar Milla.

Agarrándole la onda, ¿no?, los llevo en la mañana, me vengo para acá, si puedo voy por ellos, si no me echan la mano, pues buscándole día a día. No sabemos los llamados, entonces tengo llamado temprano, los llevo temprano, me vengo para acá, o si de plano es muy temprano, pues alguien va por ellos, ahí le estoy agarrando apenas la onda", dijo ante las cámaras del matutino.

Posteriormente, el famoso aclaró que sufre disfonía espasmódica, una enfermedad que no tiene remedio, por lo que ha tenido que aprender a vivir con ella: "Es muy simple, ahí les va, tengo una enfermedad neurológica, sí, que afecta las cuerdas vocales, es para siempre, no se va a quitar, no me voy a morir por eso, estoy bien, pero a veces tengo días muy buenos, donde puedo comunicarme, y hay días que los tengo muy malos, ¿no?".

Ahí voy, o sea, la llevo, pero no se va a quitar, para siempre ahí va a estar, o sea, me inyectan Bótox, y eso me ayuda un poco, y pues para la gente que tiene este problema, pues tiene este tratamiento", agregó.

Ibarra volverá a su profesión luego de la polémica disputa legal que enfrentó con su ex Mar Milla, quien lo acusó de despojo, violencia de género y no dejarle ver a sus hijos. Afortunadamente, tiempo después pudieron llegar a un acuerdo por el bien de sus descendientes.

Fuente: Tribuna