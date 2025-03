Pepe Aguilar confirma rivalidad con Alejandro Fernández y dice si odia al hijo de Vicente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de años de afirmarse que las familias no se toleran, Pepe Aguilar rompe el silencio sobre su situación con Alejandro Fernández, en un podcast. El cantante de rancheras confirmó que existe una rivalidad, pero declaró que esta no es porque odie al hijo de Vicente Fernández, o que no se toleren, sino que realmente todo se trata de una situación meramente profesional y es una "rivalidad sana" y "necesaria".

Los Fernández y los Aguilar son dos de las familias más importantes de la música regional, pues desde hace varias décadas, dichas dinastías han definido el significado de la musicalidad mexicana, de las cuales se desprenden herederos como Ángela Aguilar y Alex Fernández. No obstante, siempre han permanecido las especulaciones de que las cabezas más relevantes de ambas dinastías, Alejandro y Pepe, no se llevan bien, ni mantienen una buena relación, pese al gran éxito que poseen cada uno de ellos en sus proyectos profesionales.

A pesar de que hace tiempo el intérprete de Por Mujeres Como Tu, reaccionó con una sonrisa al enterarse de una mención que 'El Potrillo' hizo sobre Los Aguilar en el escenario, en esta ocasión el padre de Ángela abordó el tema profundidad y aclaró que, por su parte, no existe ningún sentimiento de disputa de su parte: "Mira, hay tanta rivalidad, no rivalidad, hay tanta competencia como la hay con cualquier otro artista, o sea, y yo quiero estar, tocar en tal lugar, y pues voy a matar para poder llegar ahí, ¿no?, lo mismo los Fernández, lo mismo Los Jiménez, los que me digas, ¿no?, pero, así como algo personal, no, hombre, nunca en la vida, de mi parte no, de parte de mi papá tampoco, había una competencia, una competencia encarnizada".

Durante la charla que sostuvo con Javier Paniagua, Pepe incluso agradeció que durante su época surgiera una estrella del tamaño del intérprete de Me Hace Tanto Bien, pues así el se motivaba más para seguir sacando temas y buscando crecer su ya alto éxito en la industria: "Claro, bendito sea Alejandro Fernández, bendito sea, cada vez que lo veo que saca un disco, pues es una motivación, y viceversa, me han contado".

Por último, el intérprete de Miedo indicó que ese sentimiento beneficia al público, pues su único interés es el de ganarse la aceptación y reconocimiento por su labor y profesionalismo en el ambiente musical: "Es normal, o sea, necesitas eso, si tú fueras el único pódcast que existe, pues te aburrirías, de repente dirías: '¡ay!, hoy no lo voy a hacer', pero de repente, o sea, aparte de que tengas la vocación, y que todo el rollo, y que lo hagas por gusto, y todo, necesitas esa comparativa".

Fuente: Tribuna del Yaqui