¿Se va 'Tito' Fuentes?: Jay de la Cueva regresa a Molotov para el Vive Latino 2025

Ciudad de México.- Faltan unos días para que inicie el Festival Vive Latino, considerado uno de los eventos musicales más influyentes que se realiza anualmente en la Ciudad de México, sin embargo, este año Molotov anunció que habrá unos cambios en lo que respecta a su presentación, puesto que no estará presente el vocalista y guitarrista de la banda, 'Tito' Fuentes, en su lugar lo sustituirá Jay de la Cueva, exintegrante de la banda.

"¡Buenas! Estoy en un proceso de rehabilitación tanto físico como mental que me ha orillado a ausentarme de los escenarios en los últimos conciertos de Molotov. Poniendo mi salud como prioridad, he decidido no regresar a tocar hasta estar al 100% Mientras tanto, como una etapa de transición, estará con mis compañeros en el escenario Jay de la Cueva ", explicó Fuentes a través de un comunicado de prensa.

Al mismo tiempo, añadió que Javier Fernando de la Cueva Rosales, también conocido como Jay de la Cueva, o Brian Amadeus Moderatto, que no solo es un buen músico y gran amigo, sino que es uno de los miembros fundadores de la banda y que está seguro de que será un buen show poder verlo en Vive Latino. Por último, se despidió agradeciendo cada uno de sus fans y deseando pronto regresar.

Jay de la Cueva no se ha pronunciado

La decisión ha divido a sus seguidores, mientras que unos opinan que Molotov no es lo que es sin 'Tito', otros más consideran que la decisión es lo mejor, ya que estos momentos son para que se de un respiro y pueda mejor su estado de salud. Hasta estos instantes se desconoce exactamente qué es lo que ocurre con Ismael Fuentes de Garay Poeta, aunque se espera más adelante una posible actualización.

Por su parte, Molotov se presentará en el Festival Vive Latino aproximadamente a las 13:00 horas del sábado 15 de marzo, pero ciertos fanáticos están preocupados por la próxima gira que el grupo planea con relación a su aniversario número 30, se desconoce si será cancelada, se recorrerán las fecha o qué medidas tomarán Micky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala.

Fuente: Tribuna