Actriz de Televisa sufre accidente casero que casi la mata; tuvo quemaduras de segundo grado

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y guapa modelo mexicana, Sugey Ábrego, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en la que por primera vez habló de su terrible accidente, que de no haber sido atendida de inmediato pudo perder su vida. La también conductora, mencionó que siendo apenas una niña experimento el por dolor de su vida, sufriendo quemaduras de primero y segundo grado, asegurando que hoy en día no logra superar su trauma con el fuego.

Virgina Sendel, desgraciadamente perdió a su hija y a uno de sus nietos de la peor manera, en un incendio, por lo cual comenzó una organización sin fines de lucro para apoyar a niños que han sido víctimas de accidente relacionados con el fuego, y en su más reciente evento, Sugey fue una de las celebridades que se presentó para compartir su propia experiencia con accidente con el fuego y las quemaduras, estremeciendo al público.

La exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que cuando era apenas una niña, al estar jugando con su hermano menor, su padre accidentalmente derramó una hoya con varios litros de agua hirviendo sobre su frágil cuerpo, que bien pudieron acabar con su vida, de no accionar con prisa: "A los ocho años yo sufrí un accidente, no servía el calentador de mi casa y mis papás pusieron a hervir agua, y yo jugando con mi hermanito, subí corriendo las escaleras de mi casa, y en eso iba subiendo mi papá y me tiró el caldero de agua hirviendo encima".

Afortunadamente, la actriz de Las Vías del Amor, señaló que lo peor no fue la caída del agua que le dejó quemaduras de hasta segundo grado por su pecho y torso, sino que tuvieron que hacerle unas curaciones que le hicieron sentir la peor de las sensaciones en toda su vida, hasta la fecha: "Yo tuve quemaduras de primer grado en mi mano y segundo grado, que prácticamente me robó el pezón izquierdo y en ese entonces diario una curación, fue el dolor más grande que sentí en mi vida".

Finalmente, la excolaboradora de Todo Para La Mujer, mencionó que quedó traumatizada de aquel evento, y desde ese momento no se ha atrevido a acercarse a la cocina para absolutamente nada, por lo que hasta la fecha no sabe cocinar y no lo intenta, además de que no se relaciona mucho con nada que tenga que ver con el fuego: "Yo no cocino, no me gusta cocinar, no me gusta el fuego, no me gustan las velas, no, no, nada, hay cierto temor de mi parte y de hecho yo no me meto a la cocina".

Fuente: Tribuna del Yaqui