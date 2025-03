Aleska Génesis rompe el silencio tras su arresto; así fue captada al salir de la prisión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como era de esperarse, Telemundo y otros medios de comunicación estuvieron a la caza de la salida de prisión de Aleska Génesis, y en cuanto la captaron al abandonar el reclusorio, quisieron obtener sus declaraciones, a lo que ella se negó. Sin embargo, una vez en su hogar, decidió romper el silencio con un comunicado mediante sus redes sociales, en el que la modelo venezolana confesó lo herida que se siente por todo lo sucedido, ¿culpa a la televisora?

Tras ser la quinta eliminada de La Casa de los Famosos All Stars, Aleska fue recibida por elementos de la Fiscalía de la Justicia, quienes se la llevaron al Reclusorio Santa Marta, donde pasó la noche de ese lunes 10 de marzo y parte del martes 11 de marzo. Una vez que obtuvo su libertad, Javier Ceriani y otros reporteros de diferentes televisoras la esperaban y la llenaban de preguntas, a lo que ella simplemente se mantuvo en silencio y avanzó como pudo para alejarse de la situación.

Una vez en su hogar, mediante su cuenta de Instagram, Aleska compartió un comunicado en el que agradece a Michell Roxana Castellanos, su hermana, y a todos aquellos que la han apoyado en este momento, y le enviaron mensajes de apoyo y aliento, afirmando que siempre va a estar agradecida: "A quienes me han enviado mensajes de apoyo, sus mejores deseos y oraciones, sepan que los llevo en mi corazón. Su solidaridad ha sido un refugio en medio de la tormenta, y por eso siempre estaré agradecida".

La exnovia de Clovis Nienow, al igual que su hermana sostiene que todo se dio de manera ilegal y que se vulneraron sus derechos humanos, y que por ello está muy herida y no está lista para dar declaraciones sobre lo sucedido, así que pide paciencia para poder abrir su corazón con el tema: "Como muchos saben, viví una situación irregular en la que mis derechos fueron vulnerados de la manera más injusta. A pesar de todo, hoy estoy en libertad, pero el proceso ha dejado huellas profundas en mí. En este momento, no me encuentro en condiciones físicas ni emocionales para dar declaraciones".

Finalmente, la modelo venezolana declaró que necesita un tiempo para sanar y procesar todo lo que ha pasado, y reencontrarse de nueva cuenta con ella misma, asegurando que va a luchar para que se haga justicia: "Hay batallas que no se libran con palabras, sino con el tiempo, la verdad y la justicia. Sé que el amor y la verdad siempre prevalecen y que todo saldrá a la luz en su debido momento".

Aleska pide paciencia para sanar. Instagram @aleskagenesis

