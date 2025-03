"Ella fue mi ejemplo": Alicia Villareal confiesa que su hija ha sido un gran apoyo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Rompe el silencio Alicia Villareal, quien habló sobre el difícil proceso legal que inició contra su esposo Cruz Martínez, al cual denunció a mediados de febrero por presunta violencia de género ante las autoridades de Nuevo León. Por lo que la cantante compositora del género regional mexicano, señaló que desde años ha buscado divorciarse de Martínez, pero la postura de él fue lo que provocó los episodios de violencia de los que supuestamente ha sido víctima.

De acuerdo con una entrevista que proporcionó al programa de 'Ventaneando' con Paty Chapoy, afirmó que su pareja trató de asfixiarla e inclusive en algún momento le llegó a ocultar hasta sus documentos oficiales, como serían el pasaporte. Según Villareal el asunto se agravó tanto que no le permitía tener comunicación con el exterior y para lograrlo llegaba al punto de despojarla de su teléfono móvil.

Comunicado oficial sobre la denuncia contra Cruz Martínez

Lo anterior, ocurrió la noche del pasado 16 de febrero, justo el mismo día que la exintegrante del grupo Límite hizo la señal de ayuda ante sus fanáticos en el show que ofreció en Zitácuaro. De igual manera la famosa respondió sobre los cuestionamientos que se le han hecho a su hija, Melanie Carmona, puesto que ciertas personas consideran que ella no fue solidaría con su madre en esos momentos complicados.

“Me lastima de lo que dicen de mi hija, porque también quiero salir a gritarles: ‘no digan eso, ¿cómo se les ocurre pensar eso de la niña?’, o sea, me es difícil salir rápido y decir, todavía ni siquiera es el tiempo que tengo que dar la cara, (...) ha sido difícil, pero también le agradezco al público, porque me han dado esta oportunidad de sentirme acompañada y de que, así como me pasa a mí, como les pasa a muchas, que no estamos solas, porque eso es verdad, no estamos solas. Sí, se vale estar mal, pero también hay que dar ese paso, porque si no, nadie nos va a ayudar hasta que uno quiera”, confesó.

Al mismo tiempo, cuando la titular de Ventaneando le preguntó sobre lo que realmente sucedió con la denuncia que en su momento hizo Melenie por presunto abuso contra uno de sus familiares, la regiomontana contó que cada quien lo vive de manera diferentes y que como mamá protegió a su hija, no obstante, en el presente ella se volvió su ejemplo y es la fortaleza que necesita para seguir adelante.

Fuente: Tribuna/ Agencia de México