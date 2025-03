Golpe a Alicia Villarreal: Francisco Cantú la desmiente en en vivo de 'VLA' y revela amorío

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico cantante de regional mexicano, Francisco Cantú, decidió salir a defenderse, y en una entrevista en en vivo de Venga la Alegría, no tuvo reparos al momento de desmentir el rechazo que Alicia Villarreal dijo que tuvo con él. El intérprete sin pelos en la lengua reveló su amorío y que presuntamente sería ella junto a un amigo los que comenzaron todo, dándole un duro golpe mediático a la cantante de rancheras que busca alejarse de las polémicas.

En medio de la polémica entre Alicia y Cruz Martínez, el cantante que es señalado como la última pareja de Dulce, aseguró que en diciembre del 2023 tuvo una cita con la cantante de rancheras y hubo un interés de llegar a un noviazgo pero no se pudo. Por su parte, Villarreal en una entrevista con Pati Chapoy, negó rotundamente que haya pasado algo de ese estilo con Francisco, afirmando que no entendía porque decía esas cosas.

Dichas declaraciones llegaron a los oídos del intérprete de Piernas Rotas, y este miércoles 12 de marzo, apareció en una videollamada en en vivo del matutino de TV Azteca, para recalcar que sí salieron y ella le aseguró que estaba en proceso de divorcio de Martínez: "Lo único que le pregunté es que qué pasaba con él, que si iban a seguir juntos, que si tenían problemas y me dijo: 'no, ya estamos en proceso de divorcio y pues ya pronto vamos a estar divorciados'. Eso fue lo que me dijo, eso fue lo que a mí, pues me dio luz verde para poderla invitar".

Ante esto, señaló que en el podcast que realizó junto a Hugo Mejuto, ellos fueron los primeros en mencionar la situación y como supuestamente se enojó el productor musical de los Kumbia Kings, y ahora no hayan la manera de frenar los problemas que se le vienen encima: "Se les salió de las manos porque al parecer Cruz Martínez se enojó porque ella salió con alguien en San Diego, en Los Ángeles, se fue ida y vuelta con él a Los Ángeles. Entonces yo creo que eso fue lo que enojó a Cruz Martínez. Lo publican como tipo burla hacia él. Yo así lo vi".

Francisco asegura que no comprende el porque ahora la intérprete de Te Aprovechas busca ocultar su breve romance, pues a su parecer no ve que tanga algo de malo el que hayan estado juntos esos dos días solos, que no pasó nada. Y en cuanto al productor de GranDiosas, afirma que él fue el cupido en esa relación y él le llevaba supuestos recados de Alicia, o sea, que básicamente ellos hicieron todo para que él la invitara a salir: "Ahora, pues como que avienta la piedra y esconde la mano, Hugo Mejuto, porque él era el cupido. Él me traía mensajes de Alicia. Él me decía: 'oye, Alicia, le gustas'".

Finalmente, recalcó que si Arturo Carmona no sale a hablar de absolutamente nada de lo que está pasando, es porque Alicia mandó a silenciar a todos los que tienen información, pidiéndoles que no hablen nada para no complicar su situación legal con Martínez: "Se les salió de las manos el chistecito de haberme mencionado en ese pódcast, se les vino la avalancha y ahora, pues lo que quieren es que todo mundo se calle para que este proceso legal que ella tiene con su aún esposo no pase a mayores, ¿no?".

Fuente: Tribuna del Yaqui