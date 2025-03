Luto en 'Ventaneando': Pedro Sola sufre repentina muerte y en redes lloran su triste pérdida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desgraciadamente, Ventaneando se encuentra atravesando por un muy doloroso luto, pues al igual que el reconocido presentador y actor, Pedro Sola, aún sufren la tan repentina muerte de su colega, amigo y talento más reconocido en su historia, Daniel Bisogno. El también economista, en sus redes sociales dedicó un emotivo mensaje para recordarlo, en el que lloraron su triste pérdida.

En TV Azteca todos guardaban una esperanza de poder volver a ver al presentador que le dedicó gran parte de su vida y que estuvo desde el primer día en que salió al aire, Ventaneando, sin embargo, el 20 de febrero del 2025, Pati Chapoy, amiga y mentora del conductor, anunció la muerte de Daniel Bisogno, siendo uno de los momentos más desgarradores para todos sus integrantes. Sola y Chapoy, se han mostrado especialmente afectados porque estuvieron juntos cada día de los últimos 28 años.

Casi ha pasado un mes desde que el actor de Lagunilla Mi Barrio partió de este mundo, y aunque todos en la emisión siguen dando las noticias, tras dedicarle dos programas especiales al aire y rendirle honores todo un fin de semana con especiales de su último adiós, tristemente, no todos han podido resignarse y sufren como el primer momento en el que se enteraron que ese gran amigo y colega perdió la vida.

Fue Pedro Sola, quien fue colega de Daniel en Ventaneando y Tempranito, además de volverse uno de sus mejores amigos, quien mediante su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, confesó que a tres semanas de su deceso, la ausencia se agolpa en su ser y lo extraña a cada hora del día: "Pasan los días y la falta en la vida de mi querido Daniel Bisogno es más difícil. Lo extraño siempre y a toda hora".

Sola, aseguró que en momentos como eso, solo se consuela recordando lo vivido en los últimos casi 30 años de conocerse y 28 trabajando juntos: "Me queda el recuerdo de lo vivido juntos durante 28 años y eso me consuela. Como dijo un gran amigo mío, 'se me agolpan las ausencias'". El presentador Poncho Vera, se unió a la tristeza de Sola y lamentó el deceso, enviándole un abrazo de consuelo al conductor, mostrando su apoyo.

Fuente: Tribuna del Yaqui