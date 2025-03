"No seas payaso": Hija de Lalo Salazar no apoya su amorío con Laura Flores; se podrían casar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar de que apenas han pasado dos semanas desde que Laura Flores y Lalo Salazar hicieran público que están en una relación, la controversia ya los alcanzó y ahora están acaparando los titulares de la prensa mexicana. Resulta que ha trascendido que la familia del reconocido periodista de Televisa no estaría tan de acuerdo con su romance con la guapa protagonista de telenovelas.

Pese a que los famosos han mostrado su felicidad a través de redes sociales, luego de casi un mes saliendo, los hijos de Lalo se opondrían a que su padre esté gritando a los cuatro vientos su amor y por ello le habrían pedido ser más discreto con lo que comparte públicamente. Todo ello fue revelado en una reciente transmisión del programa Dulce y Picosito, que precide la periodista Flor Rubio.

Mientras hablaban sobre la imagen compartida por Laura la tarde de ayer martes, donde ella aparece junto a Salazar, que el periodista Joel O'Farril expuso que presuntamente la pareja ya piensa en boda: "Prácticamente, van a cumplir el mes de novios, pero les puedo decir que si han platicado dentro del círculo cercano de la sexta boda, me lo cuentan de una muy buena fuente y que sus hijos se llevan muy bien".

Laura Flores presumió su relación con Lalo Salazar

En ese momento, el periodista también expuso las molestias que tendrían los hijos del corresponsal de guerra: "Yo tengo un dato que tiene qué ver con la señorita Oana Salazar, que es la hija de Lalo, y entiendo que no está de acuerdo con lo que está pasando, con el hecho de que esté saliendo con Laura y esté haciendo tan pública su relación... hay algo que la incomoda y la molesta", relató el comunicador.

En ese sentido, su compañera Analu Salazar apoyó este dato pero aseguró que no hay buena relación entre las familias involucradas: "Yo también sé de muy buena fuente que no es cierto que sus familias se llevan, yo lo que me enteré es que no". Presuntamente, la hija de Salazar le habría pedido ser más discreto con los comentarios que realiza entorno a su vida sentimental al lado de la actriz de novelas como Mundo de fieras.

La hija de Lalo le pone las cruces a Laura Flores, que le dice: 'ay no papá, por favor, aguanta vara, no seas payaso, todos estamos tranquilos, anden, pero no se exhiban'", dijo Salazar.

Cabe resaltar que hasta el momento los artistas mexicanos no han salido a confirmar esta información, pues continúan disfrutando al máximo de la nueva oportunidad que se dieron en el amor. Como se recordará, ambos contaron que el flechazo se dio luego de que Laura diera una entrevista para el programa Despierta, por lo que a los pocos días comenzaron a salir.

Fuente: Tribuna