Sadie Sink se une al Universo Cinematográfico de Marvel y participará en 'Spider-Man 4'

Los Ángeles, California. - La actriz Sadie Sink, reconocida por su papel en la exitosa serie de Netflix Stranger Things, ha sido confirmada como parte del elenco de Spider-Man 4, donde compartirá pantalla con Tom Holland, el icónico Vengador adolescente.

Aunque Marvel Studios y Sony Pictures aún no han revelado a qué personaje interpretará Sink, el medio Deadline, que dio la primicia del casting, insinuó que su papel será "significativo". Ahora las especulaciones ya han comenzado, y algunos fanáticos sugieren que podría encarnar a la mutante Jean Grey, conocida por su papel clave en el universo de los X-Men y anteriormente interpretada por Famke Janssen y Sophie Turner.

¿Qué sabemos sobre 'Spider-Man 4'?

Los detalles de la trama de la cuarta entrega de Spider-Man se mantienen en secreto. Sin embargo, la última película, Spider-Man: No Way Home (2021), dejó a los espectadores con un Peter Parker (Tom Holland) enfrentando las consecuencias de romper el multiverso, lo que permitió que las versiones anteriores de Spider-Man, interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield, convergieran en su realidad. La cinta culminó con Peter tomando la desgarradora decisión de borrar su identidad del mundo, dejando atrás a MJ (Zendaya) y a su mejor amigo Ned (Jacob Batalon), quienes olvidan que alguna vez existió.

La dirección de Spider-Man 4 estará a cargo de Destin Daniel Cretton, conocido por su trabajo en Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. Cretton reemplazará a Jon Watts, quien dirigió las tres películas anteriores de la saga. La esperada película tiene previsto su estreno en cines el 31 de julio de 2026.

Con solo 22 años, Sadie Sink ha consolidado rápidamente su carrera en Hollywood. Además de su papel como Max Mayfield en Stranger Things, que recientemente terminó la producción de su quinta y última temporada, Sink ha protagonizado el aclamado video musical de Taylor Swift All Too Well: The Short Film junto a Dylan O'Brien.

Próximamente, Sink brillará en el musical de Searchlight O'Dessa, presentado mundialmente en SXSW, y hará su debut en Broadway en abril con la obra John Proctor Is the Villain. La llegada de Sadie Sink al Universo Cinematográfico de Marvel añade una dosis de emoción y expectativas a Spider-Man 4. A la espera de más detalles sobre su personaje, los fanáticos ya anticipan cómo su presencia podría impactar el futuro del MCU.

Fuente: Tribuna