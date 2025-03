Selena Gomez y el anillo “B”: La cantante pone a la venta anillo que le dio Benny Blanco

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Selena Gomez, reconocida por su talento en la música, la actuación y sus proyectos empresariales, volvió a ser noticia, pero esta vez no fue por su trabajo actoral sino por un inesperado incidente relacionado con su famoso anillo “B” de diamante.

El anillo, diseñado por Jacquie Aiche y valorado en más de tres mil dólares, ha sido un símbolo de su relación con el productor musical Benny Blanco, la cual hicieron pública en diciembre de 2023. Como parte de la promoción de su próximo álbum colaborativo, I Said I Love You First, Selena incluyó esta joya en un sorteo titulado 12 días de cosas realmente raras.

Sin embargo, un fallo técnico en su página web permitió que varios seguidores compraran el anillo por error, lo que generó confusión y revuelo en redes sociales. Finalmente, la pieza fue entregada a un único ganador, mientras que los demás participantes afectados recibieron artículos especiales a modo de compensación.

Lo cierto es que el anillo “B” no es la única joya que ha capturado la atención de los seguidores de Selena. En diciembre de 2024, Benny Blanco le propuso matrimonio con un lujoso anillo de compromiso con un diamante marquise de 6 quilates, valuado aproximadamente en 225 mil dólares. La impresionante joya, montada sobre una banda de eternidad, refleja el estilo elegante y sofisticado de la cantante, siendo descrita por expertos como una pieza digna de la realeza.

La relación entre Selena y Benny comenzó en junio de 2023, aunque no fue hasta finales de ese año que decidieron hacerla pública. Desde entonces, han compartido momentos significativos, como su primera cita en Sunset Blvd, la cual inspiró una de las canciones del álbum próximo a estrenarse.

Benny Blanco ha declarado abiertamente que Selena es su mejor amiga y el amor de su vida, mientras que la artista ha subrayado el respeto, admiración y apoyo que ha encontrado en él. Con una historia de amor cada vez más sólida y proyectos musicales en camino, Selena Gomez continúa sorprendiendo a sus seguidores, tanto con su carrera como con los detalles personales que comparte.

Fuente: Tribuna