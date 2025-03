Taylor Swift no teme ser citada en la batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Taylor Swift enfrenta con determinación la posibilidad de ser citada a declarar en el marco de la disputa legal entre el actor Justin Baldoni y su amiga Blake Lively. De acuerdo con una fuente exclusiva del medio Page Six, la superestrella del pop "es una mujer fuerte y no se esconde de nada", pese a que el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, insinuó que Swift podría ser requerida para aportar pruebas relevantes en el caso, cuyo juicio ha sido programado para marzo de 2026.

El nombre de Swift surgió luego de que Baldoni afirmara que la cantante estuvo presente en una reunión celebrada en el penthouse de Lively en Nueva York, donde él y la actriz repasaron una reescritura de guion para la película It Ends With Us. Baldoni, de 41 años, aseguró que Lively, de 37, trató de intimidarlo mencionando sus relaciones con "titanes absolutos" como su esposo, Ryan Reynolds, y Taylor Swift, refiriéndose a ellos como sus "dragones" protectores en las batallas creativas.

En uno de los supuestos mensajes de texto revelados en la contrademanda, Baldoni cita a Lively escribiendo: "Realmente amo lo que hiciste. Realmente [ayuda] mucho. Lo hace mucho más divertido e interesante. (Y me habría sentido así sin Ryan y Taylor)".

Según fuentes cercanas a la intérprete de Cruel Summer, Swift "no puede evitar sentirse utilizada" por Lively y "no le gusta que se refieran a ella como uno de los dragones de Blake". A pesar de la polémica, Swift ha optado por mantener un perfil bajo. Una fuente cercana reveló que la artista "simplemente está disfrutando de un tiempo a solas con Travis [Kelce] y estar bajo el radar por un tiempo". La pareja, que recientemente volvió a Estados Unidos tras unas vacaciones internacionales, ha sido vista disfrutando de una cita tranquila en Park City, Utah, donde fueron escoltados por seguridad hasta su vehículo.

El juicio entre Justin Baldoni y Blake Lively se perfila como uno de los más mediáticos de los próximos años, con el nombre de Taylor Swift cada vez más presente en la narrativa. Sin embargo, la ganadora del Grammy continúa centrada en su vida personal y profesional, manteniendo su característico temple ante la adversidad.

Fuente: Tribuna