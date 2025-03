Terrible: Natanael Cano sufre fractura de clavícula tras accidente en motocross

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora. - El cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, volvió a vivir un accidente mientras practicaba motocross, una de sus actividades favoritas. A través de sus redes sociales, el intérprete de Diamantes y Amor tumbado reveló que sufrió una fractura de clavícula, lesión que requirió cirugía.

Ahora bien, Natanael compartió la noticia con sus seguidores mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde mostró una fotografía de sus rayos X evidenciando la fractura. Lejos de mostrarse preocupado, el artista presumió el incidente casi como un trofeo, acompañando las imágenes con el comentario: "Clavícula salió del chat". En las imágenes también se puede ver al cantante disfrutando del día soleado mientras realizaba acrobacias en su motocicleta, en compañía de su amigo Kaed Kniffing.

La publicación no tardó en desatar una ola de reacciones por parte de sus seguidores. Muchos mostraron su preocupación por la salud de Natanael, mientras que otros aprovecharon para bromear sobre la falta de un nuevo álbum, señalando que el cantante parece acumular más accidentes que estrenos musicales. Algunos de los comentarios más destacados fueron: "Ya hasta la clavícula te sacaste pero el álbum no". "Se rompe algo = el mejor álbum de su vida", "Ahora ya no hay álbum hasta 2030 por lesión", "Nadie lo puede tumbar, él solo se tumba jaja", "Pero, ¿si habrá álbum o nel?" y "Nata ya cuídate bien, ya es la segunda vez".

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el cantante sufre un percance practicando deportes extremos. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, esta vez la gravedad de la lesión lo llevó directamente al quirófano. Los fans de Natanael Cano esperan que el accidente no retrase sus próximos proyectos musicales y, sobre todo, que el artista tome las precauciones necesarias para evitar futuros contratiempos.

Natanael Cano no solo es un cantante, también es compositor y rapero mexicano, conocido por ser uno de los pioneros del género musical corridos tumbados. Nació el 27 de marzo de 2001 en Hermosillo, Sonora, México, bajo el nombre completo de Natanael Rubén Cano Monge. Desde temprana edad mostró interés por la música, influenciado por su padre, quien lo motivó a tocar la guitarra a la temprana edad de 9 años.

Inspirado por artistas como Ariel Camacho, Cano comenzó a desarrollar su propio estilo, fusionando el regional mexicano con géneros urbanos. A pesar de no destacar como estudiante, decidió dejar la preparatoria y mudarse a Estados Unidos para perseguir su sueño musical, consolidándose como un referente en la escena.

Fuente: Tribuna