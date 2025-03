Tras dolorosa muerte, actriz de Televisa llena de luto a 'VLA' y estremece su último deseo

Comparta este artículo

La actriz Sylvia Pasquel confesó que la muerte de su madre, doña Silvia Pinal, la ha hecho reflexionar sobre su futuro y lo que ocurrirá con sus bienes tras su muerte, tal como sucedió con el legado que dejó la última diva del cine de oro mexicano.

Debido a que la matriarca de la dinastía Pinal hizo un testamento para destinar su dote a todos sus seres queridos, Pasquel compartió la importancia de tener un documento de este tipo para evitar problemas, e incluso desveló la peculiar petición que incluirá en su sucesión.

“Ahora con esto, yo también he pensado mucho en mi herencia, sí, porque, pues como todos, uno no piensa en hacer el méndigo testamento, pero, pues, ahora que lo tengo que hacer, pues también digo: ‘ah, caray, esto por aquí se podría haber hecho de mejor manera, o ¿por qué hicieron estas cosas y luego hicieron estas otras?’”, expresó la famosa a las cámaras de Venga la Alegría.

Conjuntamente, Sylvia aseguró que el lamentable deceso de su madre le dejó una gran experiencia en este terreno.

“O sea, como que hay muchos mecanismos a la hora de hacer un testamento, esos son detalles que yo he aprendido de esta experiencia, y de otras de amigos cercanos, que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de hacer un testamento, y que sí es importante hacerlo”.

Sylvia Pasquel reveló cuál es su última voluntad

Sobre las peticiones que incluirá para el momento de su partida terrenal, la artista de 75 años señaló:

“Yo no quiero por ejemplo velorio, yo no quiero que me pongan en una sala ahí, que esté yo ahí (acostada), no, no, yo quiero que me hagan, no una misa, pero una ceremonia, los cristianos tienen una ceremonia muy alegre donde cantan, es muy bonito así, para despedirte, que te cremen”.

Finalmente, la abuela de Michelle Salas, reveló la singular petición que deberá cumplir la persona que herede su casa en el paradisiaco puerto turístico ubicado en Guerrero, México.

“Lo que sí quiero, es que se organice una albercada en mi casa de Acapulco, con mis mejores amigos, los más, más allegados, tequilas, música, karaoke y la fregada, y a la hora de la puesta de sol, me van a enterrar ahí en mi jardincito, viendo a mi bahía, bien a toda madr*. Lo que sí es que no van a poder vender nunca la casa, porque ahí estoy, y estoy checando”, concluyó.

Sylvia Pasquel desea ser sepultada en su casa de Acapulco

Fuente: Tribuna