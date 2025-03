¿Uriel del Toro, gay? Exhiben FOTO del galán de 'LCDLF All Stars' al besarse con hombre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tanto dentro como fuera de La Casa de los Famosos All Stars, las cosas se están poniendo muy intensas, ya que en redes sociales ha exhibido una foto, de uno de los galanes más queridos de esta temporada del reality show, Uriel del Toro, en el que se le puede ver mientras que se besa con un hombre desconocido, al estar en una fiesta, rodeado de muchas personas, ¿acaso es gay?

En el reality show de Telemundo, además de las estrategias que tienen que crear, sin caer en el complot, los habitantes también tratan de divertirse, crear alianzas y amistades, para pasarla bien. Hasta el momento, los que se han mostrado más unidos y crearon conexiones, ha sido el 'Team Tierra', al que se integraron Niurka Marcos, Caramelo y Rey Grupero, que son de otra habitación, en las que no se sintieron apoyados.

En una de las conversaciones que han tenido entre ellos, donde salieron a relucir relaciones amorosas, ya sea entre Manelyk González con Jawy Méndez, o entre hombres con hombres, Uriel declaró que él nunca ha tenido nada que ver con ningún hombre, que amorosamente jamás le ha llamado la atención estar con alguien de su mismo sexo, así que no ha tenido ni un beso con un hombre.

Tras estas declaraciones, en una cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, compartieron una imagen, que se ve fue tomado hace varios años, tal vez unos 10 o poco más, en el que se puede ver a dos hombres vestidos de negros, en una fiesta. En la fotografía, Uriel está agarrando el cuello del desconocido con una gorra, que impide se le vea bien la cara, y está uniendo sus labios con él, en un suave beso.

Ante esto, las seguidoras del actor de La Jefa y El Conde, no dudaron en salir en su defensa, asegurando que él podía hacer lo que quisiera, que para eso es muy su cuerpo y que a sus fans femeninas les prendía mucho verlo besarse con otro hombre y no les importaba: "No importa, que él le entre a lo que quiera muy su cu...", "Eso les prende más a sus fanes femeninas, ¿en qué año vives?" y "Y quien le importa la sexualidad se otra persona en estos tiempos? Y si quiere estar en el clóset haya él".

