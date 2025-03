Valentina gilabert reaparece en redes tras ataque que sufrió por parte de Marianne 'N'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El ataque del que fue objeto Valentina Gilabert, una famosa influencer que estuvo en coma producto del brutal ataque que ocurrió el 5 de febrero de 2025, cuando Marianne 'N' también influencer, atacó a Valentina mientras esta se encontraba con su exnovio, José Said. La víctima recibió al menos 14 puñaladas y producto de las lesiones estuvo en terapia intensiva y posteriormente inclusive en coma inducido.

Por otra parte, de acuerdo con información del abogado de Valentina Gilabert, proporcionada en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, en el programa De Primera Mano, comenzó a circular una nueva hipótesis la cual indica que existe la posibilidad de que Marianne 'N' nunca haya llegado al departamento después del inicio de una reunión, sino que ya estuviera dentro esperando el momento oportuno para atacar.

Usuarios aseguran que podría haber quedado con secuelas

Gilabert sorprendió al reaparecer en redesa un mes del terrible ataque que sufrió presuntamente a manos de la influencer Marianne “N”, en complicidad de dos supuestos amigos de la modelo de 19 años. Luego de que la hermana de la joven compartiera un clip en TikTok donde ambas aparecen bailando 'Come and get your love', hubo una reacción de Valentina que no pasó desapercibida por los internautas, asegurando que podría ser una de las consecuencias que le dejó la agresión.

Antes de que finalicen las imágenes, una chica aparece detrás y les grita, provocando que giren en su dirección; no obstante, mientras Chloe voltea con normalidad, Valentina parece mostrar un rostro de terror. Junto al video, se leen mensajes como: “para mí su lenguaje corporal dice mucho, cómo voltea para atrás con cara de terror”; “pobre quedó con secuelas, mira asustada para atrás”.

Valentina también recibió mensajes de apoyo, pero otros no tanto, debido a que señalan que la joven no parece haber estado en terapia intensiva, además de que no se le veían cicatrices de la violencia que sufrió. A pesar de que la joven no se ha pronunciado sobre su proceso de recuperación, sus abogados revelaron que Valentina actualmente se encuentra tomando terapias tanto físicas como psicológicas para poder continuar su vida.

