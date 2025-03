Ana Brenda Contreras responde a críticas por hacer ejercicio durante su embarazo

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La actriz mexicana Ana Brenda Contreras desató una ola de comentarios tras publicar un video en su cuenta de Instagram, donde se le ve realizando una rutina de pesas durante el último trimestre de su embarazo. Aunque muchos de sus seguidores y amigos del medio artístico la felicitaron por su fortaleza y disciplina, varios internautas cuestionaron la seguridad de ejercitarse en esa etapa, enviándole consejos no solicitados e incluso criticándola abiertamente.

Durante un reciente encuentro con la prensa, la protagonista de exitosas telenovelas como Corazón indomable y La que no podía amar abordó la controversia y dejó clara su postura. "En el momento en que una mujer está embarazada, se vuelve como propiedad de todo el mundo. Todo el mundo te da recomendaciones que no pediste, te hace comentarios fuera de lugar. Muchos lo hacen con buena intención, y se agradece, otros no tanto, y simplemente los ignoro", expresó la actriz de 38 años.

Contreras subrayó que, antes de realizar cualquier actividad física, siempre toma las precauciones necesarias y sigue las indicaciones de profesionales. "Es interesante ver cómo la gente no te da el beneficio de la duda, como si no fueras una mujer sensata, rodeada de un equipo médico que te asesora, preparada e informada, escuchando a tu cuerpo", afirmó.

La actriz también explicó por qué suele ser reservada al compartir aspectos de su vida personal en redes sociales, especialmente durante su embarazo. "Cada embarazo es diferente, cada mujer es diferente. Por eso no publico muchas cosas, porque creo que es importante crear una burbuja que te proteja de las malas vibras y los comentarios negativos", agregó.

Finalmente, Ana Brenda admitió que es consciente del revuelo que pueden causar algunas de sus publicaciones, pero destacó que disfruta compartir momentos auténticos y cuestionar creencias desinformadas. "A veces subo cosas que grabé hace tiempo solo porque quiero compartir. Me gusta desmitificar y cuestionar esas creencias antiguas que vienen desde la ignorancia", concluyó. El video continúa generando debate en redes sociales, mientras la actriz mantiene su postura firme sobre la importancia de confiar en su instinto y en el asesoramiento profesional durante esta etapa especial de su vida.

Fuente: Tribuna