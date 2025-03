Arturo Carmona estalla y así responde a Alicia Villarreal por callarlo en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En una entrevista con Ventaneando, visiblemente molesta y hasta incómoda, Alicia Villarreal mandó a pedir que se calle su expareja, Arturo Carmona, lo que sea que piense de su caso de violencia en contra de Cruz Martínez. Por este motivo, el expresentador del programa Hoy, le dio una muy contundente respuesta a sus declaraciones, y ante la prensa estalló molesto por involucrarlo en esta situación.

Hace un par de días, Pati Chapoy transmitió en Ventaneando la entrevista que Alicia le brindó en exclusiva sobre todo lo que pasa ahora en su vida, y en esto salió el tema de su exesposo, contra el cual arremetió, afirmando que el actor de Televisa no tiene nada que hablar o decir a la prensa, porque es un tema que no le corresponde en absoluto: "No es el tema ni tampoco para que el señor (Arturo Carmona) ande dando declaraciones, ni si está de un lado o del otro, o si protege a la familia; no le corresponde2.

Al enterarse de las duras palabras de la intérprete de Te Aprovechas, Carmona decidió salir a defenderse, y contundentemente aseguró que él jamás ha dicho nada sobre su tema, sino que salió a defenderse de haters y en ese comunicado aclaró que no piensa declarar, porque en ello tiene razón Alicia, no le corresponde hablar, pues es solo tema de ella y el productor musical de los Kumbia Kings: "Yo lo que menos he hecho es dar declaraciones. Yo la verdad he evitado a la prensa, primero que nada porque mi opinión sale sobrando y es algo de dos. Como bien dice ella, no me corresponde hablar".

Pero, el actor de melodramas como Fugitivas, En Busca de la Libertad, quiso dejar muy en claro que cuando se meten con su hija, Melenie Carmona Villarreal, ahí sí él va a meterse, pero solo para defender a su primogénita, recalcando una vez más que él está consciente que el tema de la denuncia solo le corresponde a la ahora expareja: "Ahí sí voy a saltar. Ahí sí voy a hablar, pero en defensa de mi hija, no opinar sobre lo que le pase a ella o le pase a él, porque ese es un asunto de pareja".

Finalmente, el exhabitante de La Casa de los Famosos, de Telemundo, estalló molesto contra la prensa, porque afirma que han involucrado a su hija y eso es algo que a él lo hace sentirse así, molesto, porque no le parece correcto que arremetan en contra de su hija: "Yo no tengo nada que ver en ese tema y no he dado ninguna declaración de nada referente a ellos, pero sí estoy un poco molesto porque se han metido con mi hija".

Fuente: Tribuna del Yaqui