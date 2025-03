De un balazo: Alicia Villarreal sufrió trágica muerte; revela sus hijos vieron su agresión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Temiendo que pudiera pasarle lo mismo, Alicia Villarreal recordó la ocasión en la que desgraciadamente de un balazo, la vida le cambió en un momento con la trágica muerte de su abuela, por un hombre celoso y agresivo. La cantante en entrevista se sinceró sobre su proceso contra Cruz Martínez, confesando que la llevó a hablar y confirmando que tristemente sus hijos vieron las agresiones que sufrió a manos del productor musical.

En el programa Hoy fueron acreedores de la cortesía de Despierta América para que pasaran parte de su entrevista con Alicia, en la cual, ella confesó por primera vez que ella decidió hacer algo porque sintió que iba a morir, confesando que Cruz sí intentó ahorcarla y solo pudo irse al hospital, sin poder llevarse a sus hijos: "Cuando me siento en peligro no puedo decir 'No es cualquier pelea, una cualquier riña, una cualquier palabra, sino ya está en riesgo mi vida, ¿Qué voy a hacer?' Tenía bastante pánico de mis hijos que los dejé en casa, de cómo no les alcanzo a explicar todo lo que está pasando".

La intérprete de Te Aprovechas, dejó en claro que está decidida ha llegar hasta las últimas consecuencias en esto con el productor de los Kumbia Kings, pues ella no se merece ese trato y quiere ser un precedente para que cada mujer vea que no merece ser tratada con esas agresiones: "Me he tomado este compromiso que yo siento conmigo misma de ponerme límites, de cuidarme, de quererme, y de seguir adelante con esto. Yo no me lo merezco, ni se lo merece nadie, ninguna mujer, ninguna persona".

Armada de valor, la exparticipante de Juego de Voces, reveló que no era no fue la primera vez que le pasaba ser agredido, pero que "no a ese grado, a ese grado de yo sentir ese peligro", asegurando que ella en ese momento notó que tenía que ponerle un alto a la situación, porque podría crecer y posiblemente pasaría algo mortal para ella: "Me dije 'Si esto se está alterando cada vez más, yo no me voy a esperar a que pase algo más'".

Alicia recordó que su abuela murió de un balazo, a manos de un hombre que se volvió loco de celos y solo le disparó y precisamente eso le vino a la mente en toda esta situación, porque llegó a pensar: "Mis hijos, pudieron estar llorándole a su madre sin saber que pasó". La cantante agregó que es precisamente por ello que alzó la voz, que es por eso que habló y pidió ayuda, para no terminar así y no causarle ese dolor a sus pequeños, que estaban muy asustados ese domingo 16 de febrero que vieron la terrible escena de violencia.

Finalmente, la intérprete de Te Quedó Grande La Yegua, contó que estaban teniendo una discusión, que ella jamás pensó que terminaría con Cruz reaccionando así de agresivo, reconociendo que ella no vio antes ese peligro pese a que ya la maltrataba en las discusiones, pues ella también cayó en el error de pensar lo que todas, de que solo es una discusión y por eso se pone así, normalizando esta conducta hasta que pasa algo grave. Con respecto a como sale adelante, destacó que para ella solo hay dos cosas por hacer: "O te hundes o sigues avanzando y a veces no hay otra opción más que avanzar".

Fuente: Tribuna del Yaqui