6 hombres lo encapucharon y metieron a un coche: Así secuestraron a Erik Rubín en su hogar

Ciudad de México.- El reconocido cantante y actor, Erik Rubín, recientemente se ha sincerado sobre uno de los momentos más atemorizantes de su vida, cuando seis hombres lo secuestraron, justo afuera de su hogar. El creador de temas como Happy, narró el espeluznante momento en el que esos sujetos se bajaron de su vehículo, lo encapucharon y metieron a un coche, para después trasladarlo a un estacionamiento, interrogándolo por horas, antes de dejarlo ir.

Como parte de la promoción de sus proyectos, Rubín se presentó al podcast de Melo Montoya, quien le recordó uno de los momentos más aterradores de su vida, sus dos secuestros. El exintegrante de Timbiriche decidió contar las dos anécdotas de los momentos en que fue privado de su libertad, en el que bien pudo haber perdido la vida, ya que eran hombres peligrosos que le llegaron a apuntar con un arma.

En Vainas y Cosas, el cantante recordó que la primera vez que le pasó, fue en una ocasión en la que iba llegando a su hogar del aeropuerto, pues estaba de gira, pero que antes de poder abrir la casa, varios hombres lo atraparon, le cubrieron el rostro y se lo llevaron varias horas, en las que afortunadamente no le hicieron nada: "Una vez aquí en la Ciudad de México, llegando a mi casa del aeropuerto, literalmente un coche se cerró, llegaron como seis monitos, me encapucharon, me metieron (al auto) y a mad… me llevaron a un estacionamiento en donde nada más me interrogaron y me llevaron a mi casa".

La segunda ocasión, el ex de Andrea Legarreta estaba con un amigo, cuando de la nada un hombre a punta de pistola obligó que se detuvieran, mandándolos a la parte trasera de su auto y los asaltó, quitándole varias cosas de valor, e incluso el vehículo donde los asaltaron: "Otra, aquí en el Pedregal, con un amigo, estábamos pasando el tope, se nos cerró el de enfrente, se bajó un cuate con la pistola (nos dijo): ‘¡Para atrás, para atrás! ¿Qué traen?’. Traía un Swatch, sacamos lo que traíamos".

El intérprete de Princesa Tibetana, mencionó que casi también se los llevan a ellos, pero como el hombre con pistola lo reconoció por su música, les permitió bajarse y dejar que se fueran libres, pero con la advertencia de no hacer escándo: "Me dijo 'Tú eres Erik, ¿verdad?, Me caes bien, a ver, los vamos a dejar aquí, nada más no la vayan a hacer de a ped… ni vayan a ir de rajones'". Erik declaró que se tuvieron que quedar alrededor de media hora parados en ese punto, porque así lo ordenó su asaltante.

Tristemente, sus dos secuestros no es lo único que ha denunciado, pues su hogar junto a la presentadora del programa Hoy, en el año del 2017, tres hombres entraron a robarles. Legarreta fue la que dio la noticia en vivo del matutino de Televisa, afirmando que por fortuna los ladrones no lograron llevarse nada de valor y por fortuna ninguno salió herido de esa situación, pero que sí les robaron la sensación de seguridad y calma en su propia casa por un tiempo.

Fuente: Tribuna del Yaqui