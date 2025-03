Larisa Mendizabal dice si volvió el amor con Rodrigo tras infidelidad de Adianez Hernández

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi dos años de que su mundo se viniera abajo al enterarse de la doble infidelidad de Adianez Hernández, quien se involucró con su pareja, Augusto Bravo, mientras estaba casada con su ex y padre de su hijo, Rodrigo Cachero, la reconocida actriz, Larisa Mendizabal, recientemente ha brindado una entrevista en la que reaccionó a su boda y que serán padres. Aclaró si es verdad que volvió el amor por el reconocido actor.

Larisa y el actor de Televisa tienen un hijo en común que siempre los mantuvo en contacto y cerca, por lo que en los años de relación con Augusto, este convivió en más de una ocasión con Adianez, que según ellos, hizo que naciera una atracción que creció hasta volverse amor. Actualmente, la exintegrante de Survivor México y Bravo están casados y en la espera del que será su primer hijo en común. Ella tiene dos varones con Cachero.

A casi dos años de la 'bomba' emocional que cayó sobre Mendizabal por esta situación, en una reciente entrevista para Venga la Alegría, brindó la primera entrevista sobre lo que piensa de que su ex será padre con la que fue su amante. Larisa ante las cámaras se mostró tranquila y aseguró que ya lo veía venir: "La verdad no me extrañó porque han hecho todo muy rápido, pero finalmente yo no tengo nada que opinar, cada quien su vida, su proceso, sus decisiones. Yo, como ha pasado todo, así es perfecto y será perfecto para ellos".

La actriz declaró para TV Azteca que ella ha estado enterada de todo lo que ha pasado, pero si no ha salido a decir nada es porque realmente ella no tiene algo que opinar de la vida de ellos: "Sí supe que se casaron. Supe que van a ser papás y no tengo nada que opinar al respecto". Destacó que ella hoy en día ha logrado sanar sus heridas gracias a que ha trabajado para ello y sigue en terapia: "El tiempo es un gran aliado, pero también mi mérito de ir a trabajar. No he dejado de ir a terapia. Llevo como un año y medio".

Con respecto a si se daría una nueva oportunidad con Cachero ahora que ambos han estado apoyándose en ese proceso y sus respectivas exparejas ahora están juntas, Larisa declaró que absolutamente no iba a volver a tener una relación con el actor, y que simplemente se llevan bien y son buenos amigos, pero nada más: "No, recalentado nada, nos han preguntado mucho y nada que ver. Digo, tampoco se trata de ya estoy sola y con el primero que pase, siempre hemos sido amigos, nos llevamos muy bien, él está muy tranquilo".

Fuente: Tribuna del Yaqui