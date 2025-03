Manuel Mijares 'se va furioso' de su entrevista en en vivo de 'Hoy' por Andrea Legarreta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al ser considerado una de las celebridades más carismáticas y talentosas, Manuel Mijares, suele mantenerse lejos de los escándalos y generalmente es tendencia por su gran sentido del humor y presuntas reconciliaciones con Lucero, por lo que este miércoles 12 de marzo dejó en shock a Televisa, al aparentemente haber 'enfurecido' con Andrea Legarreta, y por ello 'irse' de su entrevista en pleno programa en vivo de Hoy.

Después del arrasador éxito que tuvo Juego de Voces en su primera temporada, enfrentando padres contra hijos, en febrero de este 2025 se confirmó que se va a estrenar la segunda temporada el próximo domingo 16 de marzo. Aunque en esta ocasión no contará con los mismos integrantes, siendo solamente el intérprete de Soldado del Amor con su hija, Lucerito Mijares, los únicos que permanezcan de la primera emisión en esta nueva.

Aunque ya no será 100 por ciento padres contra hijos, y ahora serán 'Las Leyendas' contra 'Las Estrellas', Lucerito sí se enfrentará a sus dos padre, Manuel y Lucero, y Alexander Acha contra Emmanuel. Por otro lado, Yuri ocupará el cuarto puesto en 'La Leyendas', y el resto de 'Las Estrellas está conformado por Yahir y María León. Estando a solo cuatro días del estreno, todas estas grandes celebridades del canto, se enlazaron en en vivo con el matutino de la empresa San Ángel para dar sus primeras impresiones del proyecto.

Como parte del panel de presentadores, Angélica Vale y Ricardo Margaleff, también estuvieron presentes, pero, no hablaron mucho mientras que cada uno de los cantantes dio solo unas breves palabras para invitar al público y asegurar que era algo imperdible y les encantaría verlos. Pero, al haber llegado tarde, Yuri recibió una pregunta especial por parte de Legarreta, a lo que Mijares de inmediato reclamó señalando que él llegó antes, que debería de recibir la pregunta.

Entre risas, la intérprete de Detrás de mi Ventana iba a responder, ya que entre ella y Mijares hay una amistad de muchos años y se molestan de esa manera y no le vio lo extraño, el creador de temas como El Privilegio de Amar, dijo que si no lo iban a dejar hablar mejor se iba y se puso de pie, moviendo las sillas para hacer una salida dramática como si estuviera molesto. Al ser solo una broma y el resto de sus colegas no poder evitar reírse por sus actos, regresó a su asiento, permitió que Yuri respondiera y al final invitó al público para que cada domingo vieran el show.

Fuente: Tribuna del Yaqui