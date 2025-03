¿Muerte en Televisa? Esposa de Memo del Bosque da estremecedor mensaje tras hospitalización

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Memo del Bosque no ha dejado de aparecer en todos los titulares de la prensa luego de que él mismo confirmara que estaba viviendo un difícil momento de salud. Tras difundirse la noticia de que se encuentra muy delicado, ahora su esposa Vica Andrade encendió las alarmas de fans y colegas al compartir un estremecedor mensaje vía redes sociales.

En días pasados, Virginia Argüedas, nombre de pila de la modelo y actriz costarricense, también generó preocupación entre sus seguidores al compartir un video en el que Memo aparecía en la cama de hospital rodeado de sus tres hijos: Luca, Luna y Coral, quienes visiblemente tristes abrazaban y besaban a su padre. Tras conocerse que el exproductor de Televisa nuevamente está enfrentando el cáncer, Vica demostró que no pierde la esperanza de que su esposo se recupere.

Es por ello que mediante sus historias de Instagram publicó el Salmo 91, que habla sobre la protección de Dios en momentos de peligro y temor, promete cuidado y seguridad a quienes confían en él. "Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro", se lee en el mensaje.

Además, el texto agrega: "Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán porque tu pie no tropiece en piedra". Este mensaje por parte de Vica generó preocupación, pues muchos no dudan que estén esperando por un milagro para que Del Bosque se recupere.

Y es que aunque Memo y su esposa únicamente han comunicado en redes sociales que están pasando por un momento delicado como familia por la salud del productor, fue Mónica Noguera, quien confirmó la gravedad de su exmarido. En días pasados, la presentadora contó que no descartó en encontrarse con Memo antes de su viaje a Israel, debido a que se enteró del estado delicado de Memo, pero su amiga Vica le dijo que viajara y que cualquier contrariedad le avisaría.

Mientras que la periodista Martha Figueroa comentó que el productor estaba enfrentando de nuevo al cáncer, por lo que se encontraba hospitalizado en Texas acompañado de su familia, donde habría sido intervenido para salir avante de la enfermedad. Hay que recordar que en el año 2017, el productor de programas como 100 mexicanos dijieron fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático, por lo que en 2019 a un trasplante de médula ósea y se había mantenido estable desde entonces.

