¿Se acabó el amor? Laura Flores niega boda con Lalo Salazar tras supuesto rechazo de hijos

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas el nombre de Laura Flores ha aparecido por todos los titulares del espectáculo y no porque estén hablando de su carrera, sino por todo el revuelo que causó la confirmación de su relación con Lalo Salazar. Hace unos minutos, la actriz y conductora apareció en el programa Venga la Alegría hablando de los rumores que rondan en torno a su noviazgo, pues a dos semanas de confirmar su romance, trascendió que ellos ya piensan en boda.

Asimismo, se dice que los hijos del periodista no estarían de acuerdo con la relación que mantienen y que a ella "le hacen las cruces". En ese sentido, la también cantante negó tajantemente ante las cámaras de TV Azteca que haya pensado en formalizar con el corresponsal de guerra, pues asegura que ninguno tiene prisa en este sentido: "No, no, no, los dos estamos bien, no, no necesitamos esos adornos, no necesitamos nada de eso, tiempo al tiempo, y no, no pensamos en eso", expresó Flores al ser cuestionada por sus posibles nuevos planes de matrimonio.

No obstante, Flores explicó que su relación sentimental sigue en pie: "Estamos muy contentos y muy agradecidos porque todos los días uno descubre cosas nuevas, y porque si hay algo que tenemos en común Lalo y yo, es que… somos personas muy aterrizadas, las cosas que tenemos nos ha costado mucho trabajo", agregó. Debido a que Salazar y ella se conocieron hace algunas décadas, Laura subrayó la importancia de que su romance comenzara en este momento.

Como tú dices, los tiempos de Dios son perfectos, y sucedió, ¿por qué no sucedió antes?, porque tal vez no estábamos listos. Oye, la vida me puso esta oportunidad enfrente, bienvenida sea, la abrazo", aseveró a las cámaras de Venga la Alegría.

De la misma manera, la intérprete de melodramas como Mundo de fieras rechazó la posibilidad de poder vivir bajo el mismo techo con Salazar por ahora: "Es muy pronto para hablar de eso, no, todavía, mira, ahora sí que había un dicho, no sé ni quién lo dijo, pero decía: 'despacio, que tengo prisa'", manifestó. Conjuntamente, Flores abordó la polémica con respecto a que alguno de sus hijos, o los del periodista, estén en contra de su noviazgo.

Es todo lo que ellos piden, que su mamá sea feliz, entonces yo la única persona que, digo, perdón, es la realidad, pero las únicas personas a las que les tenemos que dar cuentas, es a nuestros hijos. Y ellos hoy por hoy están contentos, están muy respetuosos y muy contentos, es todo lo que te puedo decir", declaró.

La producción de VLA también transmitió una entrevista que Lalo dio a varios medios, donde el periodista aparece desmintiendo que alguno de sus hijos no apoye que esté rehaciendo su vida amorosa con la cantante mexicana: "Claro que no… no, eso para nada, al contrario, no, no, están felices. Todos tenemos derecho a ser felices, y ellos, claro, los hijos son lo más importante, y ellos están felices al ver a su mamá feliz, y a mi feliz", aclaró Salazar.

Laura Flores y Lalo Salazar tienen casi un mes saliendo

Fuente: Tribuna