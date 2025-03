Terror en Televisa: Exconductora de 'Hoy' es desahuciada por cáncer; le dan 6 meses de vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Varios integrantes de Televisa se encuentran viviendo momentos muy complicados en cuestión de salud, pues además de confirmarse que Memo del Bosque de nueva cuenta está enfrentando el cáncer, ahora se reveló que otra artista está luchando por su vida. La famosa, que llegó a trabajar en el programa Hoy, presuntamente tendría solo 6 meses de vida debido a que fue diagnosticada con cáncer terminal.

Se trata de la reconocida estilista Silvia Galván, quien es conocida como 'La estilista de las estrellas' y quien la semana pasada alarmó al mundo del espectáculo luego de confirmarse que había sido hospitalizada y operada de emergencia por una dura situación. Las hijas de la también influencer, Jessica y Erika Galván, informaron que Silvia había ingresado al quirófano el 4 de marzo, pero no dieron los motivos de la cirugía.

Ella tuvo una emergencia que requirió una cirugía delicada, de la cual se descubrió un cáncer. En estos momentos, se encuentra en recuperación", señalaron la semana pasada.

Silvia Galván tiene cáncer terminal de estómago

Silvia Galván tiene cáncer terminal

De acuerdo con información retomada por RadioFórmula, la colaboradora de programas como Cuéntamelo YA! y Hoy fue diagnosticada con cáncer en el estómago en etapa 4. Lo anterior fue revelado por su cirujano, César Adrián Sepúlveda Benavides, quien en entrevista con ABC noticias contó los pormenores:

Silvia no sabía que tenía cáncer, de hecho, el cáncer llegó complicado y ella sin saberlo, yo la atiendo, y es cuando lo detectamos; procedemos con una cirugía de salvamento, prácticamente el cáncer perfora el estómago y nosotros reparamos esa parte", dijo el especialista.

Silvia Galván trabajó en varios proyectos de Televisa

Lastimosamente, el pronóstico para 'La estilista de las estrellas' no es nada alentador debido a que fue desahuciada pues su cáncer no tiene cura: "Con este tipo de cáncer no hay un tiempo estimado, no hay un pronóstico, si el tiempo que le queda es poco, calculando y sin especular, sería alrededor de entre 6 a 12 meses, pero es incierto, lo que sí es que el cáncer está tan avanzado que no tiene remedio", agregó.

Finalmente, el cirujano de Silvia compartió que debido a que la enfermedad se encuentra en frase terminal, no se ha decidido qué tratamiento podría seguir la famosa: "Lo que sigue es un manejo con quimioterapia pero no tiene cura, el oncólogo está valorando y todavía están revisando cuál sería el tratamiento y falta que lo acepte ella, porque puede rechazarlo".

Fuente: Tribuna