Victoria para Blake Lively, juez le otorga esta petición en su caso contra Justin Baldoni

Los Ángeles, California. - Blake Lively consiguió una orden de protección para impedir que su coprotagonista en It Ends With Us, Justin Baldoni, filtre material sensible al público, según documentos judiciales obtenidos por el medio Page Six. El fallo fue emitido el pasado jueves, después de que el equipo legal de la estrella de Gossip Girl expresara su preocupación sobre la posibilidad de que Baldoni divulgara videos privados, correos electrónicos e intercambios de mensajes de texto con amigos famosos de Lively.

La orden establece que las pruebas que ambas partes presenten ante el tribunal, incluyendo fotografías y videos no públicos, grabaciones de audio, detalles sobre relaciones personales y registros médicos o de salud mental, serán consideradas "confidenciales" y estarán disponibles únicamente para los abogados. No obstante, existe una laguna legal, ya que los documentos utilizados durante el juicio, programado para marzo de 2026, sí podrían ser accesibles al público.

A pesar de esta limitación, el equipo de Lively se mostró satisfecho con el fallo. En declaraciones a TMZ, afirmaron: "El Tribunal rechazó las objeciones de las Partes Wayfarer e introdujo las protecciones necesarias para garantizar el libre flujo del material de descubrimiento sin ningún riesgo de intimidación de testigos o daño a la seguridad de cualquier individuo". Añadieron que, con esta orden, Lively podrá avanzar en el proceso legal para reunir más pruebas que respalden sus acusaciones.

Por su parte, Bryan Freedman, abogado de Baldoni, declaró al medio Page Six que estaban "totalmente de acuerdo con la decisión de la corte de proporcionar un alcance limitado de protecciones". Asimismo, negó que su cliente tenga interés en obtener "registros privados de salud mental" y acusó a Lively de haber realizado "una demanda excesivamente amplia de documentos durante un período de 2,5 años que el tribunal anuló con razón".

El conflicto legal entre ambos actores surgió en diciembre de 2024, cuando Lively demandó a Baldoni por acoso sexual. La actriz afirmó que Baldoni había hecho comentarios inapropiados sobre su vida íntima y la de su esposo, Ryan Reynolds, además de mencionar su historial de adicción a la p*rnografía.

En respuesta, Baldoni presentó una contrademanda por 400 millones de dólares en enero de este año, acusando a Lively y Reynolds de difamación. Poco después, el productor lanzó un sitio web con supuestos intercambios de mensajes de texto entre él y Lively. Aunque Baldoni no identificó directamente a los amigos de Lively, insinuó fuertemente que una "amiga megafamosa", aparentemente Taylor Swift, estaba involucrada.

El caso sigue generando un intenso interés mediático, mientras ambas partes se preparan para el juicio de 2026. La controversia también ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, con seguidores divididos entre las dos estrellas de Hollywood.

Fuente: Tribuna