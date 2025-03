"Ya me superó": Galán de Televisa se rompe al revelar enfermedad que acaba con su vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tremendo drama la semana pasada con su novia, Ferny Graciano, el reconocido galán de Televisa mexicano, Jonathan Islas, acaba de emplear sus redes sociales para sincerarse con sus millones de fans sobre su verdadero problema. El histrión no pudo evitar romperse en llanto, al momento de revelar que padece enfermedad, de la que no ha podido salir y ya "me superó", y que hoy en día, siente que está acabando con su vida en todo aspecto.

El viernes 28 de febrero, el nombre de Jonathan y de su novia, 'Jenny' de La CQ, fueron tendencia cuando en X, antes conocido como Twitter, se volvieron virales por el video de la actriz en el que se le puede ver llorando de tal manera que apenas se le alcanza a entender cuando dice: "Uno cree que pueden cambiar las personas, que pueden ser buenas. Defiendo a capa y espada a esta persona". Se pensó que esto sería una denuncia en contra del actor, pues también declaró que a la primera señal de violencia debería de haberse ido, pero que ella se quedó por el amor y creyendo que sería mejor persona.

Pocas horas después, tanto el el actor de La Mujer del Diablo, como Ferny salieron a afirmar que fue una pelea sin sentido que se agrandó porque ambos estaban borrachos y no fue para tanto. Pero ahora, tras dos semanas de este grave incidente, Islas en un en en vivo de Instagram, lloró al confesar que es alcohólico y esto acaba con su vida de muchas maneras: "Hoy quiero tomar una decisión importante en mi vida, es rendirme ante el alcohol. La verdad es que yo pensé que era una persona muy fuerte, que podía controlar todo y me doy cuenta de que no, que el alcohol me superó".

El protagonista de Los Herederos del Monte, confesó que tiene mucho tiempo sabiendo que tiene un problema con dicha sustancia, pero pensando que podía superarlo solo, dejó pasar las oportunidades de ayuda, y ahora quiere enmendar su error y finalmente hacer algo al respecto: "Siempre lo he dejado pasar y hay heridas que debo de sanar, una de ellas es dejar de tomar alcohol. No es fácil estar aquí y decirles, pero también somos seres humanos y tenemos el derecho de equivocarnos, pero también hacer algo por las cosas que hacemos mal".

Ente lágrimas, el exparticipante de Los 50, donde se enamoró de Graciano, declaró que finalmente está buscando sanar las heridas que el alcohol ha dejado en él y también enmendar el daño que ha causado a los demás con ello: "Hoy quiero hacerme responsable y soltar este tema. Es una sustancia que no me da nada, me ha quitado muchas cosas. No se queden estancados. Yo hoy quiero ser una mejor versión de mí". Jonathan no ha revelado si su relación terminó y por eso hace esto, o si hay otro detonante, pero se espera que pronto lo diga.

Finalmente, el exhabitante de La Casa de los Famosos, de Telemundo, aseguró que él lleva "una semana en este proceso" y se siente "muy contento" por tener el valor de hacer algo al respecto de una vez por todas, asegurando que sabe que no es un camino fácil, pero que hará lo mejor para lograr alcanzar su mejor versión: "No va a ser de hoy para mañana, este proceso va a ser largo, pero hoy me estoy rindiendo ante el alcohol y voy a hacer todo lo posible para ser una mejor versión de mí".

Fuente: Tribuna del Yaqui