¿Aceptó la propuesta?: Adrián Marcelo dice que sí podría entrevistar a mamá de Gala Montes

Monterrey, Nuevo León.- Se añade una tercera persona en el conflicto entre el comediante Adrián Marcelo y Gala Montes, quien se agrega a la pelea es la madre de la actriz, Crista Montes, quien a través de TikTok confirmó que está reflexionando sobre la posibilidad de aceptar. ya que aseguró que no ha tenido la oportunidad de que el público escuche su versión de los hechos debido a que su hija posee miles de seguidores y ella no.

"Creo que ahorita la gente, a raíz de lo que pasó, me está oyendo y está perceptiva de lo que pueda yo decir. Yo creo que también es importante, si la vida me presenta esta oportunidad de poder limpiar mi imagen, que se ha manchado, la limpiaré”, afirmó la mujer que en su momento fungió como manager de Gala, sin embargo, debido a diferencias su primogénita decidió prescindir de los servicios de su madre.

Por su parte, la exintegrante del reality show 'La Casa de los Famosos', dijo que Crista le robó dinero y la extorsionó, la manipuló y hasta sufrió explotación. En cuanto a la mujer de 55 años años, le llamó malagradecida y contó que su hija la despidió sin cumplir con el pago por sus servicios como mánager. Hasta el momento el conflicto entre ambas partes aparentemente sigue igual y no existe un arreglo.

Las diferencias entre Gala Montes y Adrián Marcelo han tomado un giro inesperado, luego de que Crista Montes, madre de la actriz, reveló que está valorando la posibilidad de conceder una entrevista exclusiva al creador de contenido, tras recibir la oferta que incluye un pago de 350 mil pesos mexicanos. Debido a que el conflicto entre la actriz y el influencer ha ido escalando en los últimos días, con una serie de enfrentamientos en X, antes Twitter, que incluyen insultos, acusaciones y respuestas irónicas, la declaración de Crista con respecto a la idea de encontrarse con Adrián ha provocado opiniones divididas sobre la situación.

Con este contexto, es como Adrián se encontró con algunos medios en el aeropuerto de la Ciudad de México y reveló que la señora Montes le puso una condición para realizar su encuentro, y que además, él ya hizo una contrapropuesta para que su idea de reunirse con la madre de Gala se concretice, aunque se desconoce cuáles son los detalles del arreglo que todavía está en camino de concretarse.

Hasta el momento Gala Montes no ha manifestado su opinión

“Sí, ya respondió, pero yo también estoy negociando a través de mi socio con ella, y bueno, hay una serie ahí de requisitos que la señora me puso como condiciones. Estamos negociando, pero puede darse eh, no está descartado”, explicó Marcelo. Pese a que muchos consideraron que le ofreció una fuerte suma a la también representante artística, el conductor de televisión explicó: “Pues sí, pero ella es la que tiene algo que a mí me interesa, a los demás no, y bueno, es mucho dinero para la gente, pero acuérdate que yo tengo mucho dinero, entonces para mí no es tanto”. afirmó el hombre de 34 años.

Por último, el influencer mencionó que todavía existe una razón por la que no se ha terminado de confirmar el encuentro, según parece ser ella puso como condición que no hablaría mal de su hija, así que Marcelo respondió que él en realidad valora eso mucho, a su vez añadió que la forma tan profesional en la que le contestó habla de que por eso le fue tan bien a Gala cuando ella era su mánager.

