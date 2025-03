Adiós Imagen TV: Paola Rojas deja 'DPC' por esta terrible enfermedad; este es su estado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras una semana de notarse su ausencia en De Pisa y Corre, la reconocida presentadora, Paola Rojas, ha empleado sus redes sociales para darles una explicación a sus millones de seguidores el porque le dijo adiós a Imagen TV de manera tan repentina y sin despedirse al aire como en veces anteriores. La periodista confesó que una terrible enfermedad es la causante y reveló cual es su estado de salud.

A lo largo de la semana, del pasado lunes 10 al jueves 13 de marzo, la expresentadora de Netas Divinas no ha estado presente en su matutino de la empresa anteriormente mencionada, manteniéndose en su lugar el periodista y conductor mexicano, Hiram Hurtado, lo cual ha causado una gran preocupación entre los miles de espectadores que día a día se levantan para ver a primera hora a Rojas en la TV.

Ante todos los mensajes que ha recibido de sus fans, Paola decidió hacer un en vivo de su cuenta de Instagram, para confesar que la razón es porque desafortunadamente volvió a contraer el tan terrible Covid-19, que paralizó al mundo entero en el 2020, señalando que no había podido hablar antes: "No he trabajado estos días y bueno pues empezaron a preguntar porque ya muchos me escribieron preocupados cariñosísimos, preocupados por mi salud, otros también divinos empezaron a desearme felices vacaciones, no estoy de vacaciones tengo Covid".

Paola se ausenta de De Pisa y Corre. Internet

La presentadora explicó que tras la Marcha del 8M de este 2025, ella decidió irse directamente al médico porque se sentía muy mal, no paraba de toser y le daba molestias la garganta, pensando que sería la contaminación. Paola mencionó que al inicio se le diagnostico solo una infección en la garganta, pero al no ser el diagnóstico correcto, "tenía un tratamiento que no me estaba ayudando", por lo que regresó y le hicieron una prueba de coronavirus, a la cual salió positiva.

Finalmente, destacó que al no haberse tratado como debería en los primeros días, tuvo un cuadro algo "grave", pero que afortunadamente no fue algo delicado y es posible que en uno o dos días más se realice otra prueba y de salir negativa, regresaría de inmediato a su programa: "Por eso no he ido a trabajar toda la semana, por eso no me han visto en el noticiero en las mañanas y por eso he estado aislada y un montón de cosas".

Paola confiesa tiene Covid-19. Instagram @TVyNovelas

Fuente: Tribuna del Yaqui