Christian Nodal confirma 'separación' de Ángela Aguilar y revela el motivo: "Yo soy muy mío"

Ciudad de México.- Durante la mañana de este viernes 14 de marzo el programa Venga la Alegría transmitió una entrevista exclusiva con el famoso cantante Christian Nodal, quien por primera vez rompió el silencio para hablar de la controversia que ha vivido desde que se casó con Ángela Aguilar. En medio de los rumores sobre una presunta crisis matrimonial, el sonorense confirmó su separación de la intérprete por un importante motivo.

Como se sabe, la hija de Pepe Aguilar y el originario de Caborca llevan más de medio año de haber contraído nupcias, pero su boda fue todo un escándalo porque sucedió a tan solo dos meses de que Nodal anunciara su separación de Cazzu, madre de su hija Inti. A pesar de que el intérprete de Adiós amor es muy reservado sobre su vida personal, en entrevista con Flor Rubio abrió su corazón y explicó la manera en que ha disfrutado de esta nueva etapa de su existencia.

A raíz de la boda, yo… yo siento que la vida lo más bello que tiene son las sorpresas, y como dice la canción: “la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”, siento que es una de las sorpresas más bellas que me ha tocado en la vida, poder coincidir, poder sentir el amor tan recíproco, y lo estoy disfrutando mucho", expresó el sonorense.

Asimismo, habló de como se ha sentido en esta nueva etapa de casado: "Más allá de la boda y demás, es algo que representa muchas cosas, pero lo que más valoro y con lo que estoy feliz, es coexistir juntos, acompañarnos, amarnos, disfrutarnos, y estar juntos, creo que es lo que más disfruto".

Con estas palabras, Christian dejó más que claro que sigue feliz al lado de Ángela, sin embargo, aclaró que sí hubo una separación con ella pero en el terreno profesional: "Yo soy muy mío", contó el reconocido cantautor al explicar que separó su carrera artística de su vida de casado: "No tiene qué ver si alguien está o no está... todos nacemos con un nombre y a la hora de volverse artista, tomas las riendas de todo lo que puedes y es lo que yo he hecho".

Pero al hablar de la polémica que ha protagonizado después de su boda con la integrante de la dinastía Aguilar, el artista de 26 años explicó que no es muy apegado a las redes sociales, pero aún así ha tenido que recurrir a la terapia para sobrellevar toda esta situación: "Yo estaba en casita, cenando y demás, y era como: '¿ahora qué pasó?', ya que miraba que me mandaban mensaje alguien cercano a todo o a mi pareja, era como: '¿ahora qué pasó?', así fue, pero la realidad es esa, yo me permito que las cosas me duelan hasta cierto grado y también hasta el grado de seriedad o de realidad que lleven", aseveró.

Además, agregó que ha decidido no hacer más caso a las polémicas: "También fue mucha terapia todo ese asunto, yo creo que va por ahí, cada que me enojo logran lo que ellos quieren, entonces yo replico para atrás, y dije: 'ya voy a dejar ese juego, que inventen lo que quieran inventar, que hablen lo que quieran hablar y a disfrutar la vida'". Sin embargo, cuando la periodista le preguntó si alguna vez dará más detalles sobre su relación con Ángela, él respondió:

Nunca, eso nunca va a pasar, yo creo que ya lo que ha pasado ha sido suficiente".

Por último, cuando Flor Rubio mencionó que ella considera que existe una parte de toda su historia personal que aún no se conoce, Christian explicó los motivos por los que prefiere que las cosas continúen así: "Yo creo que está de más, todas las personas que han estado involucradas y con las que yo me he involucrado ya todo mundo tiene su vida, todo mundo está siguiendo su rumbo, a mí no me interesa meterle el pie a nadie, yo creo que, si alguien quedó como el bueno o el malo, o la mala o el bueno, ya está de más, no quiero enfocarme en eso", finalizó.

