Galilea Montijo presume proyecto fuera de Televisa y queda fuera de 'Hoy'; ella la reemplazó

Ciudad de México.- La reconocida conductora y actriz Galilea Montijo de nueva cuenta se apoderó de la atención de toda la prensa debido a que este viernes 14 de marzo no se presentó a trabajar en el programa Hoy, luego de que horas antes anunciara un nuevo proyecto fuera de Televisa. Debido a la ausencia de la tapatía en el matutino, otra estrella de la empresa se sumó al elenco y tomó su lugar en el programa.

Sí, durante la mañana de este viernes, la nacida en Guadalajara, Jalisco, de nueva cuenta brilló por su ausencia en el foro 16 de la televisora de San Ángel, por lo que los únicos estelares que aparecieron al aire en Hoy fueron Andrea Legarreta, Andrea Escalona, Raúl 'El Negro' Araiza, Paul Stanley, Tania Rincón y el periodista Ricardo Escobar. Sin embargo, llamó mucho la atención que llegó una nueva conductora al foro.

Galilea Montijo no estuvo en 'Hoy'

En este viernes, cierre de la semana, la producción encabezada por Andrea Rodríguez Doria se apoyó de la primera actriz Érika Buenfil para reemplazar a 'La Gali', lo cual agradó mucho a los televidentes. Aunque la productora no se pronunció ante la ausencia de la tapatía, fue ella misma quien dejó entre ver porqué no estuvo al aire. Montijo publicó mediante sus historias de Instagram una foto en la que aparece su pasaporte, lo que indica que estaba saliendo de viaje.

Galilea Montijo mostró que estaba saliendo de viaje

Galilea Montijo y su nuevo proyecto

Horas antes de publicar que estaba saliendo de viaje, Galilea le presentó a la prensa su nuevo proyecto. Resulta que la presentadora inauguró una tienda en la que venderá su ropa con fines altruistas, y entre las prendas que están a disposición del público se encuentran varios vestidos que usó en La Casa de los Famosos México. Durante su encuentro con los reporteros para este evento, Gali fue cuestionada sobre la denuncia de abuso que enfrenta su ex Cuauhtémoc Blanco.

Al escuchar la interrogante sobre el exgobernador de Morelos, Gali únicamente dijo: "No sé muchachos, no, no me gusta hablar de mí, menos de alguien más, no sé". Por otra parte, la titular del programa Hoy también aclaró que continúa siendo exclusiva de la empresa Televisa, y cuando los periodistas hicieron mención de los rumores al respecto, la estrella mexicana comentó: "¿Me estás avisando que me la quitaron? Porque, hasta hoy, sé que no".

Fuente: Tribuna