Galilea Montijo se entera en en vivo que 'perdió' exclusividad en Televisa; así reacciona

Ciudad de México.- Después de 30 años al de trayectoria, Galilea Montijo acaba de colocarse en el centro del escándalo por el hecho de que se enteró en plena entrevista en en vivo, y no por un ejecutivo, que supuestamente perdió su exclusividad con la empresa Televisa, donde acaba de ser confirmada para la nueva temporada de La Casa de los Famosos México. Fans quedaron maravillados con su inesperada reacción.

Montijo actualmente es una de las presentadoras más famosas y tan querida como odiada en la empresa San Ángel, donde ha forjado su carrera desde el primer día. La presentadora de Netas Divinas comenzó en dicha empresa desde Telehit y conduciendo Viva Lavi, sin embargo, no fue hasta que ganó Big Brother VIP que saltó a la fama y que le abrió las puertas en el programa Hoy, donde ya tiene casi 20 años. Además de la conducción, también ha actuado en melodramas como Mujeres Asesinas, El Premio Mayor, entre otras.

La jalisciense, fue entrevista por Edén Dorantes y otros reporteros en el evento que realizó para presentar nuevas prendas en su boutique, y uno de los temas que salieron a la luz, fue con respecto a que habría perdido su exclusividad para la empresa de Emilio Azcárraga, y querían preguntarle sobre ello, a lo que respondió sorprendida: "Ah, ¿me estás avisando?... ¡Aaaaah! No sabía, qué bárbaro... Ay no".

La actriz de Tres Mujeres, mencionó que la manera en que se lo dijo fue un aviso, así que aclaró que ella por el momento desconocía que no tuviera más exclusividad con Televisa, pidiendo que ya no usaran el pretexto de fuentes cercanas para informar eso, negando que fuera verdad: "O sea, me estás avisando que me la quitaron, porque hasta hoy, yo sé, que todavía no. Aaaaay, las fuentes cercanas, muchachos, ya no se usan las fuentes cercanas".

Finalmente, con el tema señalaron que se creía que sí porque Adela Micha dijo en su programa de La Saga que la reemplazaría como presentadora de La Casa de los Famosos México, a lo que Montijo dijo que eso se lo tenían que cuestionar a quien lo dijo, no a ella, por lo cual cambió el tema de la conversación: "Ah yo no sé, pues pregúntale a Adela, yo no sé". La presentadora en ningún momento se mostró molesta y respondió con calma cada pregunta.

Fuente: Tribuna del Yaqui