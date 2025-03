Imelda Garza Tuñón rompe el silencio y expone secreto en demanda contra Maribel Guardia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La joven actriz y cantante, Imelda Garza Tuñón, recientemente se presentó en Sale el Sol para hablar sobre su tan polémica pleito legal con su antigua suegra, Maribel Guardia. Siendo muy cuidadosa con sus expresiones y declaraciones, Imelda rompió el silencio sobre lo que puede externar del caso, sorprendiendo a todos al exponer secreto de la demanda, que involucra directamente a la actriz de Televisa.

A días que se dijera que ni la viuda o la madre del difunto Julián Figueroa podían dar declaraciones del caso, la actriz de Princesas se presentó al matutino ya mencionado para hacer las aclaraciones que legalmente están permitidas. La primera es que por ser menor de edad y no una figura pública, no hablara de nada que se le cuestione sobre su hijo, como si está llevando bien o mal este proceso tan complicado.

Destacó que pese a que hay una demanda en proceso, ha hablado directamente con la actriz de Corona de Lágrimas sin intermediarios, dejando en shock, pues hasta ahora se creía que no podían hablar y todo era mediante amparos y sus abogados, pero ella aclaró que están buscando acuerdos para el bien del menor: "Sí ha habido comunicación (con Maribel Guardia), al parecer sí vamos a llegar a un acuerdo. Al final es el interés de José Julián (Figueroa)".

La actriz de La Sirenita, declaró que no puede hablar sobre los procesos que se está llevando, ni tampoco si ha presentado una prueba de antidoping, negándose rotundamente ha responder los cuestionamientos de Gustavo Adolfo Infante y el resto de sus colegas con lo que tuviera que verse con el ámbito legal, siguiendo de manera puntual las indicaciones que les dio el juez de su caso. Se dice que de incumplirse por cualquiera de las dos partes, podrían ser castigadas con hasta 36 horas en prisión.

Pero, lo que sí respondió, es que ella no va a impedirle a su hijo ver a la actriz de Muchacha Italiana Viene A Casarse, porque en realidad ese nunca fue su objetivo y por ello es que están hablando, para tener una relación cordial en el que ambos puedan convivir sanamente. Dijo que por el momento no se sentía cómoda dejando al menor todo un día con ella, y que tampoco sabe si podrá perdonarla lo suficiente como para convivir como antes: "No sé si me gustaría seguir conviviendo en familia, pero ahorita no sé, estoy indecisa".

Finalmente, cuando Joanna Vega-Biestro, le cuestionó sobre sus equivocaciones en este caso, Imelda afirma que hubo muchas por ambas partes y también con una falta de comunicación directa, se llegaron a malinterpretar muchas cosas, pero que por ello se estaba con este proceso, para aclararse: "Hay equivocaciones de ambas partes y falta de comunicación siempre puede llegar a confusión".

Fuente: Tribuna del Yaqui