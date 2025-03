Justin Bieber habla sobre su salud mental: "Siempre me he sentido indigno"

Comparta este artículo

Estados Unidos.- De nuevo, los fanáticos de Justin Bieber se encuentran preocupados por su artista, ahora sucedió tras un escueto mensaje que publicó a través de sus historias de Instagram, donde el hombre de 31 años aseguró que en muchas ocasiones de su vida se ha sentido como un fraude, así como también agregó el intérprete de 'Baby' que no es la persona que sus seguidores piensan que es, puesto que se considera alguien muy egoísta.

"La gente me ha dicho toda mi vida: ‘Wow, Justin, te lo mereces’, y personalmente siempre me he sentido indigno. Cuando la gente me dice que me merezco algo, me hace sentir como un estafador. Me digo: ‘Maldición, si tan solo supieran mis pensamientos. Cuán prejuicioso soy, cuán egoísta realmente soy. No estarían diciendo esto", afirmó el canadiense, quien acompañó sus palabras con la canción 'Sneaky Sneaky' de Gold Tiger.

Justin Bieber compartió un mensaje que preocupó a sus fans

Por otra parte, Bieber ha estado envuelto en polémicas las últimas semanas, ya que a mediados de febrero compartió unas imágenes donde al esposo de Hailey Bieber se le mira fumando algo que podría ser marihuana, algo que para muchos internautas es un comportamiento muy fuera de lugar, a pesar de las múltiples reacciones negativas que ocasionó él no se no pronunció al respecto.

“Escribo todo esto para decir que si te sientes como un fraude, bienvenido al club. Definitivamente me siento poco preparado y no calificado la mayor parte de los días”, señaló en sus historias Justin Drew Bieber, cantante y compositor canadiense mejor conocido simplemente como Justin Bieber, quien fue descubierto durante el 2008 por el exejecutivo de la industria musical Scooter Braun cuando se encontraba viendo algunos vídeos en YouTube.

En cuanto a sus fans manifestaron estar angustiados porque mencionan que la salud mental y física del famoso no está bien, lo anterior debido a que ha sido visto con un mal aspecto desde tiempo atrás. En las publicaciones que realiza la expareja de Selena Gómez hay personas que le ponen que esperan que se mejore y otros más le dicen que debe demostrar madurez ya que se convirtió no hace mucho en padre.

