Luto en TV Azteca: Muerte sorprende a Pedro Sola y lloran su partida en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todos en TV Azteca se encuentran viviendo un momento sumamente difícil debido a la muerte de un querido conductor. Sí, aunque ya pasaron tres semanas desde que se confirmó el deceso de Daniel Bisogno, su ausencia en la empresa sigue latente, sobre todo para sus compañeros del programa Ventaneando. Pero sin duda alguna quien se ha declarado más afectado por la partida del 'Muñeco' es Pedro Sola.

La tarde del pasado miércoles, el DJ y economista vivió un momento bastante agridulce debido a que en el foro recibieron la visita de Michaela Bisogno, hija única de Daniel, y esto le hizo recordar que jamás volverá a ver físicamente a su entrañable compañero. La niña estuvo en Ventaneando para que le festejaran su cumpleaños número 9, que se celebró el 25 de febrero, pero debido a que la muerte de Bisogno estaba muy cerca.

La niña fue cuestionada sobre cómo se sentía por su fiesta y le resultó inevitable recordar a su padre: "Siento raro hacer el festejo sin mi papá". Por su parte, Pedro también opinó sobre el evento en entrevista y mencionó a su amigo: "Ella nació aquí en este foro y Daniel aquí anda con nosotros". Después de ver los videos de la gran celebración, 'El Tío Pedrito' volvió a tomar la palabra y expuso su sentir ante Pati Chapoy y sus compañeros.

Para mí fue un día de emociones encontradas, al mismo tiempo que me da una alegría enorme ver a la hija de mi amigo tan bonita y es su cumpleaños y es una niña".

Sola se dijo devastado de tener que vivir con la ausencia del actor de obras como Lagunilla, mi barrio: "Pero también me da una sensación tan triste saber que no voy a volver a ver a Daniel como no te puedes imaginar", dijo el conductor mientras que Pati únicamente dijo: "Me imagino". Después Mónica Castañeda cambió de tema y Pedrito no pudo continuar hablando de su tristeza.

Pati Chapoy sería obligada a buscar el reemplazo de Bisogno

Mientras sucedía este festejo en el foro de Ventaneando, el periodista Álex Kaffie filtró que los directivos de TV Azteca estarían presionando a Chapoy para que se apure a conseguir el reemplazo de Daniel. Presuntamente, Ricardo Salinas Pliego le llamó a la líder de Ventaneando para informarle que debe buscar cuanto antes a un nuevo conductor que complete el elenco tras la muerte del 'Muñe'.

Me contaron que ayer los llamó a junta el dueño de la televisora, Don Ricardo Salinas Pliego. Les pidió que asistieran y obviamente él no se va a adecuar a la agenda de Pati Chapoy. En resumidas cuentas, tengo el pleno conocimiento de que el señor le ha solicitado que integre a alguien a Ventaneando", aseguró Kaffie.

Pati Chapoy le buscaría reemplazo a Daniel Bisogno

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando