Por infidelidad y pleitos: Así fue el divorcio de Linet Puente y exproductor de TV Azteca

Ciudad de México.- Después de dos años de un matrimonio perfecto, o al menos en apariencia, en diciembre del 2020, Linet Puente, se sinceró con su público y sin poder evitar romper en llanto, informó en pleno programa en vivo que se divorciaba de Carlos Luis Galán, el padre de su hijo y exproductor de TV Azteca. Aunque ella se niega a hablar mal del productor, se dijo que fue por infidelidad y pleitos irreconciliables.

En el año del 2020, el mundo del espectáculo quedó en shock, Puente decidió romper el silencio ante las cámaras de Ventaneando y confirmar que se estaba separando de Carlos Luis, el padre de su primer y único hijo. La presentadora no pudo evitar las lágrimas al confesar que tenían varias semanas separados: "Carlos Luis y yo nos separamos a principios de noviembre. Debo decir que ha sido un proceso muy difícil e inesperado, y que mi prioridad siempre será el bienestar de mi hijo, de este bebé que tuvimos juntos".

Ante esto, confesó ante Pati Chapoy y el resto de sus colegas que por el menor es que no iba a dar declaraciones sobre los motivos de esta inesperada decisión, así que pidió que se manejara la información con discreción: "Precisamente por él, mantendré en privado los motivos de nuestra separación". Pero, mientras que Puente se negaba a dar detalles, en TV Notas afirmaron que todo fue a causa de una infidelidad por parte de él.

Meses después de su anuncio, a mediados del 2021, Puente en una dinámica en su cuenta de Instagram de preguntas y respuestas, declaró que que ella por temas de legalidad, ya que en un proceso de divorcio se pide discreción, y una vez más, recalcó que también por el bien de su pequeño Noah, no iba a decir más de la cuenta y solo podía señalar que "ambos acordaron mantener una relación cordial por el bien de su hijo, Noah".

Por una cuestión de respeto hacia mi hijo y además por un tema legal, no puedo hablar de ello y yo sé que ustedes tienen muchas ganas de saber qué es lo que pasa, el proceso, las convivencias y demás pero yo la verdad es un tema del que pues he tratado de guardármelo para mí, digámoslo así de esta manera", agregó.

Un par de años después, Puente tuvo una entrevista en la que confesó que la infidelidad de Carlos Luis para ella fue un golpe muy duro, en el que sintió que el trabajo de toda una vida para construir su felicidad y estabilidad "se acabó de un día para otro" y sentía que no quería vivir por ese dolor tan inmenso, pero, que gracias al amor que le tiene a su bebé es que pudo salir adelante y poco a poco se deshizo de esa tristeza, además de con terapia.

En una de sus últimas declaraciones, mencionada que ella está feliz, sana y viviendo en paz con el padre de su hijo, pues también está consciente que ambos merecen forjar su propia relación padre e hijo, y por el bienestar del pequeño es que sí tienen comunicación, pero siempre sobre temas del niño y de la manera más cordial sin insultos, peleas ni nada que pueda afectar a su pequeño en común.

Con respecto a Galván, en septiembre del 2021, en una entrevista para TV Notas, negó rotundamente que le haya sido infiel a Linet, asegurando que en ese momento ya estaba distanciado de la colega de Pedro Sola, y todo lo que se veía de ellos en redes sociales, eran solo apariencias de una vida perfecta, por lo que nadie pudo ver que su matrimonio ya no funcionada. Aseguró que es puntual con las pensiones del niño, concordó con que mantiene una relación cordial con ella y tiene horarios para convivir con el nene.

Siempre he convivido con mi pequeño, nos vemos cada que se puede. Linet y yo tenemos una sana y respetuosa comunicación por nuestro hijo, y no es que ella me permita o no verlo, es mi derecho. He cumplido con mis obligaciones, pese a todo; a mi hijo no le va a faltar nada, ahí estoy mes con mes", externó Luis Carlos.