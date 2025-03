¿Será?: Paty Chapoy podría destronar a Shakira con sus movimientos de cadera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Conductoras del programa de espectáculos 'Ventaneando' hicieron una impactante revelación al contar que la icónica Paty Chapoy, podría destronar el movimiento de caderas característico de la intérprete de 'Waka Waka', todo comenzó cuando la conductora Mónica Castañeda reveló que la mujer de 75 años realiza danza árabe y sería una dura competencia para Shakira, por lo que su compañera simplemente sonrió y dijo que estaba dispuesta a demostrar de lo que es capaz.

Por otra parte, la noche del 12 de marzo de 2025 más de 50 mil fanáticos estuvieron presentes durante el show de la expareja del exfutbolista y empresario español Gerard Piqué, el evento se efectuó en el Estadio BBVA de Monterrey. Actualmente los boletos para asistir a su concierto están agotados, aunque también puedes checar para tener certeza a través de Ticketmaster y en las taquillas del Estadio BBVA.

“Por fin, primera noche en este país, en México, este país que me abrió sus puertas y me acogió, en el que siempre me he sentido en casa, ustedes son mi segunda casa. ¡Gracias, México!”, comentó la famosa quien también se presentará el martes 16 y 17 de marzo en Zapopan, Jalisco, así como también durante el 16, 21, 23, 25, 27, 28 y 30 de marzo en Ciudad de México, para entonces comenzar sus fechas en Estados Unidos.

'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'

En cuanto al inicio del concierto aproximadamente sucede a las 20:30 horas según los boletos, para posteriormente finalizar a las 23:30 horas. Ahora, de acuerdo con información de El Financiero, con respecto a los precios en Monterrey en la Cancha A andan en los 8 mil 50 pesos mexicanos, mientras la Cancha B salen a 6 mil 830 a $7 mil 855 pesos mexicanos, con respecto a la Cancha C a 5 mil 610 pesos mexicanos, en la Cancha General a $1,217 pesos mexicanos, en la zona Poniente 5 mil 366 pesos mexicanos y por último la Oriente con 5 mil 366 pesos mexicanos.

Estadio Akron, Guadalajara:

Sección A: de 8 mil 50.75 a 8 mil 856 pesos.

Sección B: 7 mil 318.75 pesos.

General: 1, 217.50 pesos.

Estadio GNP Seguros, Ciudad de México:

Rojo: 10 mil 856.75 pesos.

Amarillo: de 8 mil 50.75 a 9 mil 258 pesos.

Rosa: 6 mil 830 pesos.

Azul: 5 mil 310 pesos.

Morado: 4 mil 390 pesos.

Café: 3 mil 646 pesos.

GNP: 3 mil 536 pesos.

General: 1,584.75 pesos.

Verde: 1,340 pesos.

Naranja: 1,217 pesos.

Fuente: Tribuna