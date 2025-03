Tras declaraciones de la hermana de Aleska, esto dijo el abogado de la parte acusatoria

Ciudad de México.- La polémica en torno a la detención de Aleska Génesis sigue creciendo, luego de que el abogado de la parte acusadora respondiera a las especulaciones sobre los supuestos motivos que habrían llevado a su cliente a solicitar el arresto de la modelo tras su participación en La Casa de los Famosos All Stars. Una de las hermanas de Aleska denunció un posible caso de tráfico de influencias.

Asimismo, señaló directamente a Francisco Javier Rodríguez Borgio como responsable de amenazas en el proceso legal, intensificaron la controversia. Ante estas acusaciones, el abogado de Rodríguez Borgio salió a dar su versión sobre el complejo caso. La periodista Érika González cuestionó al abogado sobre las declaraciones de la familiar de Aleska con relación a que todo esto es un asunto de despecho.

Son cuestiones íntimas que yo no sé, y no están ligadas a la litis, por lo cual me contrataron. Yo estoy viendo hechos, y estoy pidiendo el derecho", explicó la defensa.

Durante el programa Sale el Sol, el periodista Gustavo Adolfo Infante también mencionó si era verdad que Rodríguez Borgio enfrenta aproximadamente seis procesos, entre los que supuestamente destacan delitos como amenazas, tráfico de influencias y huachicoleo.

No, yo estoy prestando mi servicio con un grupo de abogados para una víctima, no sé de los demás negocios de él, no sé, yo estoy enfocado en este asunto por el cual me contrataron", dijo el litigante.