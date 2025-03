Tras reporte de muerte, filtran triste noticia de Yolanda Andrade y estremecen a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días el nombre de Yolanda Andrade no ha dejado de estar en tendencia tanto en redes sociales como medios de comunicación debido a que a inicios de semana se difundió de manera errónea la noticia de su muerte. Aunque tanto ella como personas cercanas a la artista desmintieron su fallecimiento, ahora ha trascendido una triste noticia que dejó en shock a todo el público de Televisa.

Como se recordará, durante la semana se reveló erróneamente que la mujer originaria de Culiacán, Sinaloa había fallecido los 53 años. Afortunadamente se trató un error de la revista Quién, la cual a través de su sitio web filtro una nota anticipada que anunciaba que Yolanda Andrade había perdido la vida. Personas cercanas a la también actriz revelaron que la noticia falsa sobre su muerte le causó mucho malestar, aunado a los problemas de salud que ella enfrenta desde hace casi 2 años.

Lastimosamente no hay buenas noticias para los fans de Yolanda, Ya que de acuerdo con el periodista Carlos Uriel, el tratamiento médico al que se sometió a la famosa en Los Ángeles, Estados Unidos, no dio frutos y aún se encontraría muy delicada. Fue a través del programa Dulce y picosito, que salió a la luz esta información. "Lo que supe extraoficialmente es que el tratamiento para la aneurisma cerebral que ella padece no está funcionando como esperaban, no ha tenido el panorama que esperaban".

No quiere decir que está mal, porque no está mal, no es un panorama catastrófico, pero no está avanzando como se esperaba con los tratamientos médicos", agregó.

Uriel también contó que Andrade ya se encuentra de regreso en México y que la prensa la captó llegando al aeropuerto: "El día que dieron la noticia de su lamentable fallecimiento la dieron de alta y viajó en avión privado, dicen que lo pagó Thalía, no me consta". Durante su breve plática con los reporteros, Yolanda habría declarado que no se encuentra bien: "Lo que comentaba es que es falso lo de una supuesta recaída de salud y dijo que estaba muy cansada".

Asimismo, el comunicador expuso que los reporteros cuestionaron a la sinaloense sobre cómo le había ido en el extranjero pero ella se limitó a responder: "Es muy largo, estoy cansada... estoy cansada, de verdad, estoy cansada, tengo un problema en el ojo", habría dicho Yolanda con voz entrecortada y al borde del llanto.

Aseguran que Yolanda Andrade sigue delicada de salud

Fuente: Tribuna