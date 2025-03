Acabó en asilo: Tras rechazo en Televisa, actor sufre repentina muerte y estremece su adiós

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso primer actor de Televisa, quien lleva años retirado debido a la falta de oportunidades en la empresa, estremeció a sus seguidores haciendo fuertes revelaciones sobre la desgarradora muerte que sufrió meses atrás. Se trata de don Mario Casillas, quien ahora está viviendo en un asilo luego de enviudar por el fallecimiento de su esposa, la también actriz Iliana de la Garza.

Recientemente, el reconocido histrión ofreció una entrevista a la periodista Matilde Obregón para contar cómo han sido sus días sin la presencia física de Iliana, quien falleció a mediados del mes de enero. Frente a las cámaras, Mario explicó que sus hijos, fruto de su primer matrimonio, le pidieron que dejara de vivir solo, por lo cual se mudó hace una semana a un asilo: "Estoy viviendo en una casa de asistencia, que han proliferado en México las casas esas, me va muy bien. Tengo tres opciones todavía, estoy pasando un rato haber si me hallo bien, llevo apenas seis días".

Carillas explicó que ante la insistencia de sus hijos para que no estuviera solo, él decidió mudarse a este hogar temporal, pero también existe la posibilidad de que se vaya a vivir con sus hermanos fuera de la CDMX: "Me fui a raíz de que se murió mi mujer con mis hermanos a mi pueblo, porque mis hijos casi me obligaron y es una de las opciones que tengo, si me quedo aquí o me voy a Jalisco con mis hermanos", dijo.

Acerca del fallecimiento de Iliana, el intérprete de novelas como La dueña y Amar otra vez contó que se trató de un evento "rarísimo", ya que ella no se encontraba enferma. Don Mario platicó que la actriz sufrió una caída horas antes de morir y reveló la causa exacta de su muerte: "El doctor dijo que fue una insuficiencia respiratoria... iba caminando al baño, se resbaló, se paró y se acostó a dormir, ya no despertó, yo estaba con ella, haz de cuenta que murió en mis brazos, todavía me dijo 'ayúdame a subirme'", recordó el histrión.

Mario Casillas contó detalles de la muerte de Iliana de la Garza

Además, el abuelo de Valentina Gilabert, la influencer que fue atacada por Marianne 'N' en CDMX, contó que entre sus planes no está el volver a actuar debido a sus problemas de salud: "Ya no quiero trabajar porque he perdido el oído, oigo menos; ya no me manejo con las piernas, pierdo el equilibrio fácilmente; entonces ya no, tendría que ser con alguien que me tenga consideración y me apoye para hacer las escenas sentado o parado".

No obstante, el intérprete de 86 años lamentó la falta de oportunidades para personas de su edad: "Pero ya no están los productores que me daban trabajo, ya salieron de Televisa, Juan Osorio está todavía pero ya no me da trabajo, hace tiempo que ya no me lo da, ya no me llaman".

