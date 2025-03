Aleida Nuñez se casa con su prometido francés: "¡Estamos muy contentos!"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con un hermoso vestido blanco y un tocado, se casó la actriz mexicana Aleida Nuñez este sábado 15 de marzo en la Parroquia de San Agustín, Ciudad de México. Su ahora esposo es Martin Babilotte, su pareja desde 2022, quien es un empresario y comediante de origen francés, el cual dice hablar cuatro idiomas y actualmente trabaja en una casa editorial con presencia en México.

"El compartir con ustedes estos momentos me llena de alegría porque han ido caminando junto a mí tantos años. Estoy conmovida porque realmente lo soñamos y fuimos pasando por muchas etapas, de emoción, de alegría, de un poco de preocupaciones y hasta estrés, pero finalmente lo logramos y ya estamos aquí. Gracias a Dios todos nos ha ido muy bien y va a terminar el día Increíble", comentó entre lágrimas la famosa ante los medios de comunicación.

Por otra parte, de acuerdo con Información de TVNotas, el entonces novio de la artista le propuso matrimonio mientras estaban en un viaje que previamente tenían contemplado, puesto que su hijo estaba inscrito en un concurso del Mundial de robótica en Brescia, donde quedó en tercer lugar. Es así que según Nuñez aprovecharon la situación para recorrer Venecia y fue entonces cuando Babilotte le dio la sorpresa.

Martin Babilotte le propuso matrimonio en Venecia

“Yo no podría estar con un hombre que no admire y que no respete como hombre y como profesionista y la verdad es que creo que lo más saludable siempre en una pareja es ir de la mano, tener proyectos pero sí también compartir en todos los sentidos gastos y todo (...) No les había contado pero ya vivimos juntos, ya compartimos la misma cama, ya despertamos, dormimos juntos y la verdad es que hemos vivido muchas cosas muy hermosas”, detalló la también cantante.

A su vez, la mujer de 44 años de edad explicó que por el momento ambos seguirán viviendo en México porque ambos tienen proyectos, sin embargo, no descartó quizás en algún futuro mudarse a otro país, aunque no especificó cuáles son las opciones que han considerado. No obstante, añadió que ya tienen dos hijos y en realidad no están planeando tener más pero no descartarían ir por la niña.

Fuente: Tribuna