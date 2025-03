Aleska Génesis pagaría 10mdp en compensación al exnovio de su hermana; según un abogado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el calvario de Aleska Génesis apenas está comenzando y podría extenderse una larga temporada, debido a que uno de los abogados de Francisco Javier Rodríguez Borgio, expareja de una de sus hermanas, aseguró que tendría que pagar 10 millones de pesos a modo de compensación por el robo de los relojes de alta gama que denunció, y por el que fue arrestada.

El pasado lunes 10 de marzo, Aleska fue eliminada de La Casa de los Famosos All Stars y de inmediato, varios agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, llevándola a prisión bajo los cargos de robo en relojes de alta gama, por el cual el año pasado también fue detenida en cuanto pisó suelo mexicano antes de entrar a la cuarta temporada del reality show de Telemundo. Su hermana menor acusa a Francisco Javier de sobornar a las autoridades.

Pero, pese a que el proceso sigue en pie y la modelo venezolana salió en libertad, Ramsés Marcor, el abogado de la parte acusatoria, que es Francisco, declaró que Génesis deberá de pagar alrededor de 496 mil dólares, que se traducen a 10 millones de pesos, con el objetivo de resarcir el daño ocasionado al acusador con respecto a los delitos de la que se le acusa: "Consideró el juez que sí había elementos para sujetarla a procedimiento por el delito de robo".

Los amparos que Aleska Génesis comentó ya sobreseedieron, quiere decir que no la protege la justicia federal. Va a dejar su documento migratorio y va a estar sujeta a un procedimiento. Se va al reclusorio, la dejan en libertad, pero va a estar sujeta a procedimiento. Tiene que venir a firmar ante las autoridades cada 15 días", agregó el abogado.

El abogado estalló en contra de aquellos que están promoviendo en X, anteriormente conocido como Twitter, que la estén poniendo como víctima de una injusticia, recalcando que ella estuvo detenida por estar implicada, lo cual es legal, afirmando que sus hermanas también están involucradas: "Queremos que se repare el daño y que ya deje de publicar cosas que no son. Estaba detenida por probable responsable, resulta que ahora es víctima. No, no es víctima; es probable responsable ella y sus hermanas, Michell Roxana y Bárbara Castellanos".

De la misma manera, Rámses declaró que las tres hermanas serían responsables de haber sustraído objetos de mucho valor, que precisamente estarían sumando los 10 millones de pesos: "Son relojes y otras cosas; aproximadamente, diez millones de pesos". Finalmente, dejó ver que posiblemente la prisión sería evitada en caso de que paguen los daños ocasionados a su cliente en esta complicada situación.

Fuente: Tribuna del Yaqui