Ana Bárbara, entre lágrimas, hace fuerte confesión de su prometido por 'violencia familiar'

Ciudad de México.- Durante su presencia en el programa de La Mesa Caliente, la reconocida cantante de rancheras, Ana Bárbara, no pudo evitar romperse y entre lágrimas se confesó ante las presentadoras y millones de espectadores, haciendo una fuerte confesión sobre quién es en realidad su prometido, Ángel Muñoz, en medio de los rumores de que presuntamente él ejercería violencia familiar en contra de ella y sus tres hijos.

José Emilio Fernández Levy, el hijo de la difunta Mariana Levy y que Ana adoptó como suyo unos meses después del deceso de la actriz, a través de una entrevista, afirmó que Ángel no era el hombre bueno que se creía, señalando que había sido testigo de castigos contra sus hermanos menores que caían en maltrato, además de también acusarlo de solamente estar utilizando a la cantante de rancheras por su dinero.

Ahora, tras casi dos años de esta serie de dimes y diretes, la intérprete de Fruta Prohibida ha decidido por primera vez dar declaraciones puntuales para defender a su prometido, asegurando que es un "ángel" que ha sido un gran ejemplo para sus hijos y para ella es un privilegio estar en su lado: "Mi marido, un ángel, gracias por esta fuerza... Tengo 10 años y medio con él, y los he celebrado por lo alto, porque ha sido un padre ejemplar para mis hijos, y lo quiero decir públicamente, porque le ha llovido y tupido, y no, él es un gran ser".

La denominada 'Reina Grupera' confesó que el hecho de que ella pueda estar de gira es porque tiene a Ángel de su lado que la ayuda a hacerse cargo de sus pequeños, destacando que es un padre muy presente, y eso es algo muy importante para ella en esos momentos en los que necesita trabajar: "Yo estoy de gira gracias a que él me ayuda. Tengo un bebé, un niño de 13 años que necesita un padre, más allá de los padres biológicos, pero físicamente el que está es Angelito, y eso es muy grande".

Finalmente, y tratando de resistir las lágrimas que salían, destacó que ella toda su vida va a proteger a sus pequeños y nadie de los va a quitar mientras que ella esté con vida, pues va a protegerlos con todo lo que tiene, siendo firme al señalar que nunca permitiría que algo les pasara a sus pequeños: "Tengo a mis hijos, nadie me los quita, hasta que me muera, solo muerta me van a ver dejar de luchar por mis hijos".

