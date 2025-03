¿Ángela Aguilar, embarazada? Christian Nodal confiesa que Inti Nodal va a ser hermana mayor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El tan polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal, recientemente brindó una entrevista para TV Azteca, debido a que

En los últimos días, el creador de temas como Adiós Amor, ha brindado declaraciones en diferentes medios de comunicación, como Venga la Alegría, en el que habló por primera vez con más detalle sobre su matrimonio y su probabilidad de ser padre por segunda ocasión. El originario de Sonora, ya tiene una pequeña de poco más de un año de edad al lado de la reconocida rapera originaria de Argentina, Cazzu.

El intérprete de temas como Ya No Somos Ni Seremos, en su entrevista con Flor Rubio, mencionó que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, y señaló que por el momento, no hay algo que tenga planeando, pues deja que la vida lo sorprenda: "Yo siento que la vida lo más bello que tiene son las sorpresas, y como dice la canción: ‘La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida’. Siento que es una de las sorpresas más bellas que me ha tocado en la vida: poder coincidir, poder sentir el amor tan recíproco y lo estoy disfrutando mucho".

Como era de esperarse, y aunque él busca no hablar de la intérprete de En Realidad, no pudo evitar ser cuestionado sobre la posibilidad de convertirse en padre al lado de la hija de Pepe Aguilar, a lo que respondió con firmeza que sí, pero no por el momento, ya que están jóvenes, y quieren disfrutar un poco más de su relación: "No, yo creo que, estamos muy jóvenes, todavía estamos muy jóvenes. Yo creo que con los años y cuando sea el momento y felices de la vida".

Aunque Nodal afirma que él y la cantante de regional mexicano se encuentran felices como están y no buscan convertirse en padres, han surgido rumores de que supuestamente, la creadora de Gotitas Saladas, sí estaría en la dulce espera de su primer hijo en común, hermana o hermano menor de Inti. Sin embargo, hay especulaciones con que en realidad estaría al borde del divorcio con Nodal, ¿cuál será la verdad?

Fuente: Tribuna del Yaqui