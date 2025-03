Christian Nodal y Ángela Aguilar sorprenden con su amistad con System of a Down en México

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El cantante de regional mexicano Christian Nodal generó gran revuelo en redes sociales, no solo por su matrimonio con Ángela Aguilar, sino también por un inesperado encuentro con los integrantes de la banda System of a Down. Resulta que durante su visita a México, la legendaria banda de heavy metal coincidió con el intérprete de Botella tras botella, desatando así una ola de reacciones entre fans y críticos.

Pero eso no fue todo, pues el bajista de la banda, Shavo Odadjian, compartió en redes sociales una fotografía en la que aparece junto a Nodal y Aguilar, acompañados también por el baterista John Dolmayan. "Momentos divertidos en México con amigos", escribió Odadjian en la publicación que rápidamente se viralizó e hizo que hubiera cientos de comentarios.

Hay que decir que en la imagen, la pareja lució atuendos completamente en color negro, con Ángela vistiendo una chamarra de cuero, acorde a la estética rockera del grupo. Sin embargo, la reacción de los internautas no se hizo esperar, y es que mientras algunos celebraron el encuentro, otros criticaron a los integrantes de System of a Down por compartir con la pareja. Comentarios como "Shavo, sal de ahí", "Mantenlos alejados de la banda" y "¡Naaaah, pensé que eras genial!" inundaron la publicación.

Pese a mostrarse más accesible con la prensa y los fans, el impacto de su relación con Ángela Aguilar sigue siendo un tema polémico. En redes sociales, algunos usuarios señalaron que su reciente concierto en la Plaza de Toros México no tuvo el éxito esperado, compartiendo imágenes de supuestas localidades vacías. Además, llamó la atención que, a diferencia de otras presentaciones, su esposa Ángela Aguilar no subió al escenario para interpretar junto a Nodal su sencillo Dime cómo quieres, tema que lanzaron en 2020 y que marcó el inicio de su historia de amor.

A pesar de las críticas, Nodal continúa con su gira y sigue sorprendiendo a sus seguidores, ahora con amistades inesperadas en la escena musical.

