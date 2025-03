Danna responde a críticas por imagen de la Virgen de Guadalupe en su ropa interior

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de las múltiples críticas que recibió Danna, la exestrella de Televisa, por usar en una sesión de fotos una imagen de la Virgen en la parte posterior de su ropa interior, ahora responde a todos aquellos que en su momento la señalaron como una irrespetuosa y le exigieron en sus redes sociales una disculpa pública. Asimismo, en las polémicas fotografías aparecía junto a Santa Fe Klan con motivo de su próximo álbum 'Nada es para siempre'.

“Soy devota de todo aquel que le dé fe, yo creo que la vida misma, y cada quien tiene sus creencias. Todo el mundo tiene opinión, así como buenas y malas, así es la vida. Yo creo que mi virgencita me respalda, como a todos, yo creo que cada quien tiene una opinión y la respeto mucho, y no tengo más comentarios”, compartió la joven de 29 años ante los diferentes medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México.

De hecho, en su momento el rockero José Alejandro Lora Serna?, mejor conocido como Álex Lora, manifestó su opinión sobre lo ocurrido con Danna, puesto que el hombre de 72 años señaló que la Virgen como la alegría, la música y la felicidad hay que respetarla. Además, finalmente agregó el padre de Celia Lora que cada quien le da a las cosas el valor que considera que esas mismas tienen.

Álex Lora considera que a la Virgen hay que respetarla

Por otra parte, la antes conocida como Danna Paola se le preguntó qué opinaba sobre lo externado por el intérprete de 'Triste Canción', quien dijo simplemente que no sabía de qué le hablaban, que no tenía ni idea y posteriormente le mandó saludos al cantautor. Hasta el momento de la elaboración de esta nota Lora no ha salido a emitir opinión alguna de las declaraciones hechas por la protagonista de 'Atrévete a Soñar'.

De igual forma durante la participación de la famosa en el programa español 'La Resistencia', platicó con el presentador David Broncano, a quien le confesó que su fortuna ronda entre los 9 millones de dólares, lo que vendría siendo aproximadamente 165 millones 935 mil 700 pesos mexicanos, a su vez aclaró que procura tener el dinero invertido porque considera que guardado en realidad no sirve de nada.

Fuente: Tribuna/Agencia de México