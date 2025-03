'El Pelón' Gomís manda mensaje a Juan Soler tras al apoyar a Trump: "Patriotero chafa"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y comediante, Héctor 'El Pelón' Suárez Gomís, recientemente brindó una entrevista en la que dejó muy en claro su postura ante el apoyo a Donald Trump, que externó el famoso actor y presentador, Juan Soler, hace un par de semanas, mandando un contundente mensaje para quien es su amigo y colaborador en obra de teatro, y a sus detractores, que llamó "patriotero chafa".

Suárez Gomís, reconocido actor y cantante, se sumó a la polémica que enfrenta su colega y amigo Juan Soler, quien el pasado mes de febrero externó su respaldo a las políticas del presidente Donald Trump con respecto a los migrantes, durante su participación en el programa La Saga, conducido por Adela Micha, provocando gran controversia en redes sociales: "Últimamente, todo mundo está romantizando absolutamente todo: la delincuencia, la inmigración ilegal, el tema de esto, los trans, lo romantizan".

Ante este escenario, es que Suárez Gomís fue cuestionado por la prensa sobre las declaraciones del expresentador de Sale el Sol, y aunque aclaró que en primer lugar debe respetarse la libertad de expresión, expuso que su pensamiento sobre este delicado tema no difiere con lo dicho por Juan: "Yo nunca voy a estar de acuerdo en el pensamiento único y en que una persona diga lo que tú quieres escuchar, Juan y yo nos amamos y somos hermanos, y estoy de acuerdo en muchas cosas de su vida, y en otras no congeniamos".

De la misma manera, el hijo del difunto actor, Héctor Suárez, declaró que él aprecia absolutamente todo con lo que coinciden, pero señala que no por eso va a tener, dejando en claro que piensa igual que Soler con respecto a los migrantes ilegales "Yo aprecio, y entiendo todo aquello en lo que no congeniamos, pero no nada más en él, en mis relaciones en la vida, él tiene una manera de pensar y yo la tengo que respetar, hay cosas en las que coincidimos, y hay otras cosas en las que no".

Hablas de los migrantes, inviértelo y que haya 30 millones de personas violando la ley en tu país, claro que son, aquí ya te entra lo patriotero chafa y, pero son nuestros hermanos, no ni madr..., no son nuestros hermanos, son mexicanos que se fueron a vivir allá porque aquí no encontraban nada, y están violando la ley, y no están legalmente allá", aseveró Héctor.

Sobre la manera en que Trump ha impuesto las medidas para repatriar a los inmigrantes, el hijo de Héctor Suárez y Pepita Gomís indicó: “Y el presidente de allá los quiere mandar de regreso, él está en su derecho, a mí me parece muy violento, pero que alguien se manifieste y lo diga, ¿por qué demonios lo tienen que linchar?".

Antes de poner fin al tema, el histrión de 56 años puntualizó que siempre saldrá a dar la cara por una persona como Soler, dado que lo considera un gran amigo: "Y yo con Juan cierro filas, y me rompo la mad... con quien me tenga que romper la mad..., y lo voy a defender a morir, incluso cuando yo no esté al 100% de acuerdo en lo que él diga".

