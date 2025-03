Fallece famoso cantante en ascenso a los 32 años; la causa sería por sobredosis

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El mundo del entretenimiento se encuentra conmocionado tras la trágica muerte de Doug Kiker, ex concursante de American Idol, quien falleció el pasado lunes a los 32 años. Conocido como The Singing Garbage Man, Kiker dejó una huella en el reality show con su talento y carisma. Según información proporcionada por TMZ, Kiker fue trasladado a un hospital en Denver después de que un transeúnte notara su estado alarmante y decidiera alertar a las autoridades. Fuentes policiales señalaron que la llamada al 911 se realizó debido a la sospecha de una posible sobredosis de drogas.

El cantante permaneció hospitalizado durante cinco días antes de su fallecimiento. Aunque aún no se ha confirmado la causa oficial de la muerte, allegados han señalado que sufrió un ataque al corazón, presuntamente relacionado con el consumo de sustancias.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su exprometida, Valerie Cook, y otros familiares, quienes expresaron su dolor ante la inesperada pérdida. Angela, hermana de Kiker, compartió un emotivo mensaje en redes sociales: "Estamos completamente desprevenidos y necesitaremos ayuda para llevarlo a casa desde Denver y brindarle el memorial que merece", mientras que su hermano William también le dedicó unas sentidas palabras: "Querido hermano, siempre serás mi hermanito. Desearía tener más tiempo contigo".

Ante la difícil situación, la familia ha creado una página en GoFundMe con el propósito de cubrir los costos del traslado y el funeral. Hasta el viernes, la campaña había recaudado cuatro mil 343 dólares de su meta de cuatro mil 500 dólares. El mensaje en la plataforma destaca la importancia de honrar la memoria de Kiker: "Con gran pesar tenemos que decir adiós a una de las almas más sinceras y la persona más divertida de todas. Cualquier contribución será de gran ayuda en este difícil momento".

Doug Kiker ganó notoriedad en 2020 al participar en la temporada 18 de American Idol. Su interpretación de Bless the Broken Road de Rascal Flatts conmovió a los jueces, especialmente a Katy Perry, quien no pudo contener las lágrimas. Aunque no avanzó más allá de la Semana de Hollywood, su historia de superación lo convirtió en un favorito del público. No obstante, su vida personal también estuvo marcada por episodios problemáticos. En 2021, Kiker fue arrestado en Alabama por un delito menor de violencia doméstica, luego de un altercado con una mujer no identificada.

A pesar de los desafíos, Doug Kiker será recordado por su pasión por la música y su capacidad para emocionar con su voz. Su inesperado fallecimiento deja un profundo vacío en sus seres queridos y en quienes lo apoyaron en su trayectoria. Su ex prometida Valerie Cook, con quien tuvo dos hijas, expresó su dolor en declaraciones a TMZ: "Odio que nuestras hijas hayan perdido a su padre". Con la comunidad unida en su memoria, el legado de Doug Kiker continuará vivo en los corazones de quienes lo admiraron.

Fuente: Tribuna