¿Grosero con Andrea Legarreta? Galilea Montijo aclara desprecio a Christian Nodal en 'Hoy'

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, somo su tan polémico desprecio a Christian Nodal durante su visita al programa Hoy, la reconocida presentadora y actriz, Galilea Montijo, acaba de brindar una entrevista en la que dejó en claro toda la verdad de estos gestos que han generado muchos comentarios negativos en su contra, ¿acaso el sonorense fue grosero con Andrea Legarreta?

Como parte de su gira de medios para promocionar su concierto del pasado viernes 14 de de marzo del 2025, en la Plaza de Toros 'La México', el reconocido creador de temas como Adiós Amor, se presentó como invitado especial del programa matutino de Televisa, en el que además de brindar una entrevista, también jugó con los presentadores. Pero, pese a que parecía que todo fue de maravilla, en redes sociales como X, antes Twitter, comenzó a decirse que tanto Andrea como Galilea le hacían caras de fuchi, como si no toleraran su presencia.

Ante esta serie de rumores que se viralizaron en redes sociales, durante la venta de su ropa más icónica, que usó en sus proyectos como La Casa de los Famosos México, Galilea fue contundente, y en una entrevista para Todo Para La Mujer, afirmó que tanto ella como Legarreta estaban fascinadas: "Para nada, yo no sé que vieron, pero no, la pasamos muy bien, al contrario, sí hicimos cara fue de 'qué ganas de tener una agüita de jamaica y estas canciones', lo tenía aquí cantando y yo decía '¿qué onda? canta impresionante".

Pero, no solo dio declaraciones para Maxine Woodside, ya que al haber tanta prensa, compartió con el resto de los presentes, que ella se la pasó muy padre con la visita del esposo de Ángela Aguilar, y considera que es un hombre que tiene mucho talento y una voz privilegiada, y que escucharlo cantar en vivo fue maravilloso: "Estuvo muy padre, muy muy padre. Al final cantó literal un popurri, qué bárbaro, canta impresionante ese chavo. Me parece súper talentoso"

Finalmente, recalcó que el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, fue en extremo amable con todos los presentes y a quien sea que se le acercó para pedirle una fotografía se lo permitió y posó con todos, además de que señaló a todos cordialmente y le hizo ver su calidad de persona: "No sé, porque a mí no me tocó la pregunta, pero yo nunca lo vi molesto, al contrario. Se tomó fotos con todos los del foro, con quien le pedía fotos, se tomó con todo el mundo. Se mostró muy accesible".

