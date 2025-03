¿Qué será? Christian Nodal revela cómo suele consentirlo Ángela Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Christian Nodal revela en entrevista con Pati Chapoy para el programa Ventaneando detalles de su matrimonio con la hija de Pepe Aguilar. Es así que el músico proveniente de Sonora, contó que Ángela Aguilar suele prepararle increíbles platillos y aseguró que tiene un buen sazón mexicano, puesto que especificó que los alimentos en su mayoría son del país donde nacieron Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

"Ella tiene una gran cultura para la comida, es de Zacatecas. No sabes la comida que No sabes la comida que prepara, es increíble para la cocina y esa es su manera de consentirme. Yo le pinto cuadros. Con el tiempo libre me gusta leer, hacer carne asada, pero como me traen a dieta no puedo. Entonces quería practicar algo que fuera relajante y descubrí que me encanta pintar... empiezo abstracto y después toma forma; me relaja un montón”, explicó a Chapoy el intérprete de 'Dime cómo quieres'.

Además, relató cómo le expresa su amor a Ángela, ya que le dice constantemente lo mucho que la ama, que la aman las demás personas a su alrededor y le dice lo especial que es, lo importante que es para su vida. Hasta el momento de la elaboración de esta nota la hermana de Leonardo Aguilar no se ha pronunciado con respecto a las declaraciones hechas por Christian Jesús González Nodal.

Nodal comentó que le dice constantemente a Ángela lo mucho que la ama

Por su parte, de acuerdo con información de Infobae, la feliz pareja contrajeron matrimonio el 24 de julio de 2024 bajo las leyes mexicanas, con más énfasis ocurrió en una hacienda ubicada en el centro de Morelos. De hecho, en su momento la intérprete de 'Qué agonía' publicó algunas fotografías de la unión, desatando con esto bastantes críticas por parte de sus fanáticos, quienes algunos todavía siguen molestos.

Ahora, también derivado de la boda de ambos famosos, en aquel entonces se dijo que se casaron por bienes separados, lo cual significa que cualquier adquisición de propiedades que realicen durante su matrimonio serán considerados como propiedad de la persona que los pagó, no de la pareja. Por lo tanto, la otra parte no podrá reclamar la división de bienes si en algún momento deciden divorciarse.

Fuente: Tribuna